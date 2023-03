Dermagne répond à Bouchez : “Je ne passe pas mon temps dans des avions entre des GP de F1”

Généralement d’un abord plutôt discret, Pierre-Yves Dermagne est finalement sorti de sa réserve. Interrogé ce jeudi sur la question du taux d’emploi, le socialiste a répondu, sans le nommer, aux reproches du libéral montois.

”J’ai pour habitude de ne pas planer, voler. Je ne passe pas mon temps dans des avions entre des grands prix de Formule 1, etc”, a envoyé le ministre en séance plénière au parlement, suscitant un tonnerre d’applaudissements dans le camp socialiste. “J’essaie de faire mon travail au quotidien, sereinement, sans provocation et dans le respect des uns et des autres. C’est peut-être un peu old school, mais c’est ce que je suis.”

Tout anodine que cette pique puisse paraître, elle traduit un nouvel état d’esprit à l’œuvre depuis quelque temps au sein de la majorité fédérale. Ces dernières semaines, on a ainsi vu plusieurs ministres et même le Premier ministre critiquer de façon plus ouverte leur partenaire de majorité.

Est-ce l’approche des élections qui fait cela ou est-ce l’exaspération d’une coalition qui commence à fatiguer ? Sans doute un peu des deux.

Sur les critiques plus larges venant également de Flandre et portant sur le taux d’emploi, le ministre a tenu à faire le point. “Au dernier trimestre 2022, le taux d’emploi a grimpé à 72,3 %. C’est également historique, le taux d’emploi n’a jamais été aussi élevé. Contrairement à ce que j’ai pu lire ou entendre, le taux d’emploi a progressé dans toutes les Régions que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles.”