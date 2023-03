Le commissariat national aux drogues sur les rails dès ce printemps 2023: "L’idée est bonne mais cela risque d’être une coquille vide"

L’urgence a été invoquée par le ministre Van Quickenborne suite aux incidents survenus à Anvers ces derniers mois. "La problématique se manifeste en particulier à Anvers mais aussi dans tout le pays de différentes façons : les dealers de drogue dans les villes, la production d’ecstasy partout dans le pays et le problème des dépôts de déchets chimiques qui y est associé, les réseaux criminels à Bruxelles, à Liège et dans d’autres villes, comme l’a révélé SKY-ECC, le blanchiment d’argent criminel, l’économie illégale parallèle", détaille le ministre.

La mission du commissariat se situe essentiellement au niveau de la coordination globale de la lutte contre la drogue. La commissaire Ine Van Wymersch conserve son statut de magistrat, mais ne fait plus partie de l’organisation hiérarchique que constitue le ministère public.

"Le commissariat national aux drogues n’intervient donc pas dans les dossiers individuels et dans l’approche locale, ni sur le terrain du ministère public, qu’il ne va pas non plus évaluer. Le ministère public ou plus concrètement le procureur du Roi compétent et le procureur fédéral travaillent de manière indépendante et autonome, mais peuvent faire appel au commissaire national drogue pour obtenir rapidement des connaissances stratégiques sur la thématique et pour aborder des lacunes dans la politique", ajoute Vincent Van Quickenborne. "Ensuite, le commissaire national drogue rassemblera tous les partenaires autour de la table afin de garantir un bon suivi des plans stratégiques."

Des réticences ont été émises en commission Justice depuis les bancs de l’opposition. "Le commissariat est une belle initiative mais ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des bras sur le terrain. Les employés qui constitueront ce commissariat n’auront pas de compétences opérationnelles malgré leur expertise de terrain. La question de savoir si ces moyens n’auraient pas pu être utilisés de manière plus utile mérite d’être posée", explique Sophie De Wit, députée fédérale N-VA.

"Il convient d’abord investir dans du personnel supplémentaire pour que cela ait une réelle utilité"

Du côté du PTB, l’on estime qu’il est nécessaire de coordonner la lutte contre la drogue “dans un pays fragmenté comme la Belgique” mais dans la pratique, l’utilité réelle de ce commissariat est remise en question. “Il ne faut pas que ce nouvel organe soit une coquille vide. Ce commissariat va coordonner les différents services qui, eux-mêmes, n’ont pas les moyens humains suffisants pour accomplir leurs missions. Que va-t-il dès lors coordonner ? Il convient d’abord investir dans du personnel supplémentaire pour que cela ait une réelle utilité”, conclut Nabil Boukili, député fédéral PTB.

L’idée de créer une telle instance en temps de crise nationale n’est pas neuve en Belgique. En 2020, pendant la crise du coronavirus, un commissariat corona a été institué afin d’assurer la coordination de la politique de santé de l’autorité fédérale et celle des entités fédérées.