Le MR veut durcir les conditions d’accès aux logements sociaux: “Une déclaration sur l’honneur, ce n’est pas suffisant”

"De plus, il faudrait une actualisation de la manière dont sont confiés les logements sociaux, notamment au niveau de l'attribution de ces derniers, ce qui pourrait permettre d'en libérer, explique le député wallon Yves Evrard (MR). En Wallonie, seule une déclaration sur l'honneur au moment de la demande est imposée, ce qui n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut mener une analyse plus régulière, par exemple tous les cinq ans, cette déclaration ne doit pas durer 10 ans non plus car le risque n'est pas nul."

L'expérience pilote menée en Flandre avec le recours aux détectives privés doit d'ailleurs être reconduite. Si la fraude est plus difficile à détecter étant donné que le bien est situé à l'étranger, vingt-cinq ménages ont toutefois été épinglés récemment à Lierre, ils ont perdu leur logement social dernièrement. "Selon le ministre flamand, cela a coûté un million d'euros mais le rendement est le multiple de cela, indique-t-il. Pour le seul port résidentiel d'Anvers, le montant récupéré s'élève à 1 million d'euros. Devant un tel résultat, la Flandre a décidé de prolonger d'un an l'accord-cadre avec les agences de recherche. En Wallonie, la déclaration sur l'honneur est une chose mais si on parvient à prouver que c'est mensonger, une intervention est nécessaire, cela me paraît essentiel, souligne-t-il. Le domaine dans lequel je suis interpellé le plus souvent est d'ailleurs celui du manque d'actualisation de tous ces logements sociaux. Une fois qu'on dispose de ce bien, il n'y a plus d'actualisation ni de suivi de l'évolution de la personne dans le temps. Or, les logements sociaux peuvent finir par être trop grands par rapport aux besoins de la famille. Il se peut aussi que la situation sociale se soit améliorée."