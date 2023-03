Le PS essaie d’emmener la crise Delhaize à la table de la Vivaldi : “On espère que le dossier monte au fédéral”

Ces dernières déclarations, on a pu les entendre dans la bouche du Premier ministre Alexander De Croo et du vice-Premier David Clarinval (MR). En face, niveau fédéral, on entend principalement Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Économie, qui affirme que les syndicats sont les remparts contre des mouvements insurrectionnels de type Gilet Jaunes. Si les déclarations sont foisons, elles ne traduisent pas pour autant l’arrivée de la question à la table du gouvernement. Et le PS aimerait changer ça.

“On espère que le dossier monte au fédéral”, glisse une source très haute placée au boulevard de l’Empereur. “Ce n’est pas impossible que ça arrive prochainement.”

Actuellement, c’est dans les travées parlementaires que la bataille se joue. Le groupe PS a déposé une proposition visant à changer la loi pour faire rentrer le cas Delhaize dans la procédure Renault, cette procédure qui protège les travailleurs en cas de licenciement massif. Avec ce texte, le passage à un système général de franchisé n’empêcherait pas l’ensemble des entreprises qui vivent au travers d’une marque de continuer d’être considéré, au travers de la loi, comme appartenant à une seule unité d’exploitation.

“Cela aura comme conséquence que tout une série de dispositions devront continuer à être appliquées”, explique Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. Une série de charges reposeraient encore sur l’unité d’exploitation. Les travailleurs licenciés dans l’opération de franchisation toucheraient encore des indemnités de départ à charge de Delhaize, ceux qui restent bénéficieraient de plusieurs éléments protectionnels. Point important pour le parti de gauche : les syndicats seraient toujours présents dans les négociations collectives. “Cette proposition vise à garder un système de représentation syndicale pour éviter que les travailleurs ne soient dans un rapport d’affaiblissement”, poursuit Ahmed Laaouej. “Avec cette réorganisation complète du groupe Delhaize, nous assistons actuellement à un acte de piraterie dirigé contre le droit du travail. Notre objectif est de contrer cette manœuvre par un renforcement du droit du travail au bénéfice des travailleurs.”

Les verts veulent une loi Renault pour le Delhaize

Une approche que l’on retrouve chez les écologistes. “On voudrait que la loi Renault soit appliquée pour la franchisation”, révèle Nadia Naji, co-présidente de Groen. “Avec le modèle que Delhaize propose, le pouvoir d’action des syndicats va diminuer. Nous exigeons que les représentants des travailleurs puissent participer au conseil de direction. Nous soutenons également la demande des syndicats pour avoir un comité paritaire pour tout le secteur.”

Reste à voir si ce forcing parlementaire de la gauche pourra se traduire par une négociation au sein de la Vivaldi. Pour l’heure, plusieurs élus flamands ont demandé à Pierre-Yves Dermagne de désigner un conciliateur. Réponse du ministre de l’Économie : “Il faut rappeler que la pratique de la concertation sociale prévoit que le conciliateur n’intervient que quand il y a une rupture du dialogue entre les parties, ce que n’est pas le cas pour l’instant. […] Il est évident que si que la concertation sociale devait échouer ou si l’une des parties en faisait la demande, le conciliateur serait immédiatement opérationnel.”