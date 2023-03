L’infatigable Vincent Van Quickenborne multiplie les sorties malgré sa mise sous protection policière : "ça ne l’empêche pas de continuer son travail"

Vincent Van Quickenborne est un homme de communication qui sait se mettre en scène. On le voit partir à la rencontre des Courtraisiens, sa commune de cœur, faire son jogging le long du canal, voyager en Italie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, participer à une émission de téléréalité flamande consistant à se glisser dans la peau d’un détenu de la prison de Haren durant quatre jours. On en oublierait presque que notre ministre de la Justice, traqué par les narcotrafiquants, fait, depuis plus de six mois, l’objet d’une protection policière.