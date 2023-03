Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit se réunir ce jeudi pour tenter de s’accorder sur les nouveaux masters en médecine à Mons et à Namur et sortir de ce blocage politique. Pour rappel, le MR est contre la création de ces masters.

Le président du PS a fustigé l’attitude du gouvernement Jeholet : “Le MR enlève les deux propositions de l’Académie de recherche de l’enseignement supérieur sans même en discuter au sein du gouvernement, sans aucune concertation”, reproche-t-il concernant la forme. Sur le fond : “Il y a un enjeu du développement de l’enseignement dans le Hainaut, il subit cette injustice historique de ne pas avoir d’offre d’enseignement supérieur complète alors que c’est la province la plus peuplée et qui vit la plus grande difficulté sociale. L’enseignement, c’est le levier majeur d’émancipation d’accès à l’emploi”.

”Développer l’enseignement, c’est vital pour le Hainaut. Quand on voit le MR – qui ne parle que de taux d’emploi – s’opposer à ce qui est indispensable pour redresser le Hainaut, c’est incompréhensible”, appuie le socialiste.

Le PS avait menacé de créer une majorité alternative, si le MR campait sur ses positions. Une option que Paul Magnette garde toujours en tête. “Si nécessaire, nous proposerons aux Engagés de voter ensemble, l’ensemble des habilitations pour que l’ensemble des universités et établissements supérieurs puissent développer cette offre dont on a cruellement besoin. Mais j’espère que le gouvernement Jeholet puisse trouver une solution : je leur demande de cesser ce blocage”, lance-t-il.

”Ils ont encore une chance de trouver un accord aujourd’hui, sinon il y aura un risque très réel de majorité alternative au parlement de la communauté francophone la semaine prochaine”, prévient-il.