Les champs nuageux prédomineront avec des périodes de pluies ou d'averses parfois intenses mais quelques éclaircies et des périodes plus sèches seront aussi possibles. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne et se situeront autour de 13 ou 14 degrés ailleurs.

Le vent de sud-ouest restera généralement assez fort avec des rafales autour de 60 km/h voire parfois un peu plus sous une forte averse.