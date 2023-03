Deux organisations de défense de l'environnement assignent le ministre Clarinval en justice

À lire aussi

Or, le même jour, le SPF Santé publique accordait une dérogation à l'Indoxacarbe, un insecticide hautement toxique interdit en Europe depuis 2022, dénoncent vendredi Nature et Progrès et Pesticides Action Network (PAN) Europe.

Le mois dernier, les deux ONG avaient adressé une mise en demeure au ministre pour qu'il annule la dérogation sur base de l'arrêt de la Cour européenne.

Mais cette missive est restée sans réponse, selon les associations, qui ont dès lors décidé d'assigner le ministre en justice.

"La santé des citoyens et la qualité de leur environnement doivent être une priorité pour nos politiques, surtout quand on sait que de nombreuses alternatives existent à l'usage de pesticides hautement toxiques. Notre action vise à faire respecter l'arrêt de la Cour", explique Julie Van Damme, secrétaire générale de Nature & Progrès Belgique.