La SNCB envisage de fermer 20 gares: "Ce n'est pas envisageable", répond Georges Gilkinet

"Si nous avons doté la SNCB d'un contrat de service public et de moyens supplémentaires garantis sur 10 ans, c'est, comme nous le faisons depuis 2 ans, pour faire rouler davantage de trains et rendre un service encore meilleur aux citoyen-ne-s. Pas l'inverse. J'attends donc du prochain CA de la SNCB une proposition de Plan de Transport 23-26 ambitieuse et conforme au contrat que nous avons signé le 23 décembre dernier. Et la fermeture de 20 points d'arrêt n'est évidemment pas envisageable dans ce cadre", affirme-t-il sur Twitter