SNCB : l’avenir de certains trains “P” et points d’arrêt menacé

”Dans le cadre du futur plan de transport 23-26, le management de la SNCB proposera des extensions importantes et pertinentes en termes d’offre de trains ainsi que d’autres optimisations pour augmenter la vitesse commerciale et améliorer la ponctualité. Ce plan sera soumis à l’approbation du conseil d’administration et ensuite du conseil des ministres”, a réagi la société ferroviaire, qui présentera ses solutions au conseil d’administration vendredi prochain.

À lire aussi

Cette solution a été vivement rejetée par le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. “Si nous avons doté la SNCB d’un contrat de service public et de moyens supplémentaires garantis sur 10 ans, c’est, comme nous le faisons depuis deux ans, pour faire rouler davantage de trains et rendre un service encore meilleur aux citoyens. Pas l’inverse. J’attends donc du prochain CA de la SNCB une proposition de Plan de Transport 23-26 ambitieuse et conforme au contrat que nous avons signé le 23 décembre dernier. Et la fermeture de 20 points d’arrêt n’est évidemment pas envisageable dans ce cadre”, a-t-il déclaré sur Twitter.