L'UMons aura son master en médecine mais devra respecter certaines conditions

Après plusieurs semaines de négociations et de tensions, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est finalement parvenu, ce samedi soir, à un accord sur le dossier des habilitations. Les 57 habilitations sollicitées, donc y compris celles des Masters en médecine de l'UMons et de l'université de Namur, sont accordées mais sont assorties d'une série de mesures complémentaires. "Afin de rencontrer les objectifs de bonne gestion des deniers publics et de responsabilisation des établissements, une série de mesures complémentaires sont prévues", a ainsi souligné le gouvernement dans un communiqué.