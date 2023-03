Les automobilistes doivent-ils être verbalisés s’ils regardent une vidéo au volant ? “Cela dépend du policier”.

Tout d’abord, ils ont évoqué cette nouvelle tendance inquiétante qu’adoptent de plus en plus d’automobilistes. En effet, 7 % des personnes sondées par l’institut VIAS avouent regarder des vidéos quand ils conduisent. Mais cette statistique varie d’une région à une autre. “C’est à Bruxelles-Capitale que les personnes sondées avouent le plus regarder des vidéos, des films ou des matches de foot en conduisant. Ils sont tout de même 16 % à avoir déclaré au fil des 30 derniers jours à avoir regardé une vidéo au volant”.

Shirley Delannoy évoquait les risques qu’encouraient les automobilistes qui regardent des vidéos au volant. “Si un policier vous prend en flagrant délit, vous commettez une infraction du troisième degré et risquez une amende de 174 euros ainsi que des frais d’administration. Mais le Code de la route n’interdit pas de regarder un film quand on est derrière le volant. Vous pouvez donc fixer le téléphone ou la tablette sur le tableau de bord. Mais le policier a le droit de vous verbaliser car dans le Code de la route, il est dit que vous êtes obligés d’avoir une complète maîtrise de votre véhicule. Si vous regardez quoi que ce soit sur votre téléphone ou de faire un SMS, le policier pourrait déterminer que vous n’êtes pas en complète maitrise de votre véhicule”, détaille-t-elle. Et si on a un passager ? “Cela dépendra du policier”, confie-t-elle.

L’autre thème abordé dans l’émission, c’est la situation de crise qui frappe Delhaize. Bruno Colmant révèle que la franchisation des magasins Delhaize est révélatrice de ce qui se passe actuellement dans la grande distribution. Il expliquait également qu’avec Makro, on a pu constater que le modèle des supermarchés intégrés en Belgique est fragilisé et disparaît de plus en plus au profit des magasins franchisés.

En fin d’émission, Maxime Binet et ses chroniqueurs ont évoqué le Masters en médecine qui arrivera à l’Université de Mons.