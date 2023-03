Master en médecine à Mons : “Peu voire aucun changement tant que le fédéral maintiendra les quotas Inami”

À lire aussi

Toutefois, l'UMons ne bénéficiera pas de financement complémentaire pour son master en médecine et les autres facultés de la Fédération ne seront pas définancées. Si l'Université pourra organiser son master en médecine (en co-diplomation avec l’ULB), elle devra respecter des conditions pour le moins strictes.

"PS, MR et Ecolo doivent remettre en cause le numerus clausus au niveau fédéral"

Dans les rangs de l'opposition, Les Engagés ont déploré dimanche la séquence qui a opposé le PS et le MR ces dernières semai

Pour sa part, DéFi dénonce ce lundi le mauvais spectacle qui a été offert par le gouvernement, et estime q’'on ne peut pas se permettre de bloquer aussi longtemps un dossier à coup de postures ou de déclarations assassines par presse interposée, allant même jusqu’à menacer de faire tomber le gouvernement.

À lire aussi

”Le gouvernement doit aujour’'hui aller au bout de la démarch”"

“PS, MR et Ecolo ont enfin compris que le coût de ces masters est en réalité un investissement dans nos soins de santé, indique Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI. Ils doivent à présent aller au bout de la démarche et remettre en cause le numerus clausus au niveau fédéral où ils sont également dans la majorité. Or, ils ont refusé de le faire sous cette législature, et ce à deux reprises, entérinant un concours d’entrée aux études de médecine qui, en plus d’être profondément élitiste, aggrave la pénurie de médecins".

Le parti DéFi rappelle également que pour les futures habilitations, il faudra tenir compte, une fois l’avis favorable de l’ARES (Académie de recherche d ’'enseignement supérieur) remis, de la distance entre le lieu de stage et le lieu de cours. En effet, les coûts d’un loyer, des frais de déplacemen etc. sont parfois un frein pour les étudiants.

À lire aussi

“Le but n'est pas ’'obtenir la ou les meilleures habilitations, mais bien d’offrir aux étudiants une diversité d’options justement réparties en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur la base d’une objectivation des besoins des patients et de l'activité réelle des soignant”", souligne pour sa part Michaël Vossaert, chef de groupe DéFI à la Fédération Wallonie-Bruxelles.