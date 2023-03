Permis environnemental pour l’aéroport de Bruxelles: Gilkinet demande à la Flandre que les autres régions soient consultées

Le timing n’est pas fortuit. Avant le 8 juillet 2024, l’aéroport de Bruxelles-National devra avoir obtenu un nouveau permis environnemental et d’exploitation valable pour les vingt prochaines années. L’aéroport a entamé les démarches auprès des autorités régionales flamandes pour obtenir le renouvellement de ce permis, ce qui implique de mettre en place une enquête publique.

Consultation plus large

Pour le ministre Gilkinet, la Wallonie et la région bruxelloise devraient être consultées lors de cette enquête publique. “Vu l’impact très important sur les habitants des autres régions que la région flamande et vu le rôle de l’État fédéral en matière de réglementation de l’espace aérien belge, il me semble important qu’une consultation large soit organisée par rapport au renouvellement de ce permis”, peut-on lire dans la lettre envoyée par le ministre.

Le ministre de la Mobilité rappelle que “toute décision émanant de ce nouveau permis environnemental pourrait avoir potentiellement des conséquences non négligeables tant sur la gestion que sur l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National mais également sur les missions dévolues à notre contrôleur aérien, Skeyes, et à la Direction générale du transport aérien au sein du SPF Mobilité”.

”Une certaine frilosité de la Flandre à oser le dialogue”

L’élu Ecolo estime impératif d’entendre toutes les parties concernées dans ce dossier et pas uniquement les habitants de la région où est implanté l’aéroport. “Flamands, Bruxellois ou Wallons, ont le droit d’être protégés de cette pollution et de voir leurs heures de sommeil préservées”, nous répond-il.

Seulement, la communication entre le fédéral et le gouvernement flamand semble être à sens unique depuis le début du mandat de Georges Gilkinet. Ce dernier, qui marche sur des œufs, préfère employer une périphrase pour dire que la Flandre ne lui répond pas.

”J’ai bien conscience que le simple fait d’avoir à rédiger ce courrier trahit en soi une certaine frilosité de la Flandre à oser le dialogue franc et ouvert sur la problématique de l’aéroport. Ainsi, seule la Région flamande n’est pas venue présenter devant la plateforme de concertation que j’ai mise en place ses intentions et la manière dont elle souhaite protéger ses habitants des nuisances générées par les activités de l’aéroport, notamment pendant la nuit, le week-end, tôt le matin et tard le soir. Nous devons absolument améliorer la situation des riverains, où qu’ils habitent.”

Une réponse est maintenant attendue de la part de la Flandre.