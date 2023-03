Cinq planètes vont s’aligner dans le ciel belge aujourd’hui : comment observer ce phénomène exceptionnel ?

Ce soir, les astronomes amateurs pourront observer un phénomène particulier dans le ciel belge : l’alignement de Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars. Un évènement rare si l’on en croit le site Starwalk, spécialisé dans l’espace et l’astronomie, puisque le prochain “grand alignement” (5 planètes et plus) n’est prévu que le 8 septembre 2040. Pour un alignement des huit planètes du système solaire, il faudra même attendre le 19 mai 2161 !