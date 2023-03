Ecolo veut obliger les futurs gouvernements à prévoir un plan fédéral vélo : “Un déplacement sur 4 devrait se faire à vélo”

Ce plan a permis une série d’avancées pour le deux-roues. Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) travaille sur les questions d’infrastructures. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) planchent sur les vols de vélos tandis que leurs homologues en charge de la Santé, des Finances et du Travail, respectivement Frank Vandenbroucke (Vooruit), Vincent Van Peteghem (CD&V) et Pierre-Yves Dermagne (PS), sont chargés d’étudier l’optimisation de l’indemnisation vélo pour les trajets domicile-lieu de travail en Belgique.

Ça, c’est pour cette législature. Mais Ecolo-Groen souhaiterait imposer aux futurs gouvernements d’adopter à chaque fois un plan similaire, et ce, dans les six mois suivant la formation de l’exécutif fédéral. Les verts déposent donc ce mardi une proposition de loi réclamant aux futures coalitions de suivre “des objectifs de politique cyclable, des actions et des mesures de mise en œuvre par les ministres dans les matières relevant de leurs attributions afin de promouvoir et soutenir le développement du vélo”.

”Le plan national de développement durable (2019) prévoit qu’en 2030, nous passions à 20 % de déplacement en mode actif”, souligne Nicolas Parent, député fédéral qui porte la proposition avec Kim Buyst. “Nous souhaiterions qu’une stratégie vélo puisse aller plus loin. Nous aimerions qu’un déplacement sur quatre puisse se faire à vélo.”

La proposition prévoit de créer une Commission fédérale Vélo qui serait notamment amenée à donner son avis sur la politique décidée et mise en place. Cette commission travaillerait main dans la main avec des acteurs de terrain, des associations qui militent pour l’usage du vélo comme le Gracq ou Pro-Vélo.

Economie, santé et climat

Au rayon des arguments pour la mise en place de ce plan, figurent bien évidemment la question écologique mais également des éléments de santé, de congestion et d’économie. “Le vélo est un moyen de déplacement décarboné, qui ne produit que très peu de CO², excepté lors de sa fabrication. Mais c’est également bon pour la santé”, poursuit Nicolas Parent, qui se base sur une réponse du ministre fédéral de la Santé. “La pratique du vélo permettrait d’éviter 1472 décès par an.”

”Alors qu’un débat se tient sur le taux d’emploi en Belgique, il est important de rappeler que la transition écologique est créatrice d’emplois. Vu ses bienfaits environnementaux, sociaux et économiques, le gouvernement fédéral peut et doit, aux côtés des régions, soutenir le développement du vélo comme moyen de transport quotidien. Cet objectif doit pouvoir être inscrit dans une stratégie ambitieuse et pérenne”, conclut Nicolas Parent.

Le député évoque également tout le système économique non délocalisable que représente le développement de l’usage du deux-roues avec le volet vente et réparation. “Si on stimule davantage la création d’emploi, on pourrait par exemple créer 2100 ETP supplémentaires d’ici 2030, selon le Service public de Wallonie”, conclut Nicolas Parent.