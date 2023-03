Ce mardi matin nous apprenions l’arrestation de huit personnes à Bruxelles et Anvers qui planifiaient des attentats en Belgique. De quoi relancer les craintes liées au terrorisme sur notre territoire. Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de la dernière Heure/Les Sports, explique ainsi qu’il “ne dort plus sur ses deux oreilles depuis ceux de 2016” : “Mon monde s’est quelque part écroulé et je pense que c’est aussi le cas d’une partie de la population”, affirme-t-il.

À lire aussi

Luc Hennart, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, estime de son côté qu’un attentat en Belgique n’est pas probable : “Il faut s’en réjouir”, clame-t-il. “Il faut arrêter d’agiter le chiffon rouge devant le taureau et il faut donner la certitude que la population peut vivre de manière paisible”.

Concernant le salaire des Belges, le Parlement européen devrait approuver ce 29 mars le texte de la directive dite de transparence des rémunérations. Pour Dany Spreutels, avocat, “tout ce qui est de nature à diminuer ou à supprimer la discrimination entre hommes et femmes, il faut le promouvoir”.

Enfin, dernier point de discussion autour de la table, le choc footballistique entre la Belgique et l’Allemagne. Jean-Marc Gheraille affirme que c’est “une nouvelle ère” et qu’il “ne s’attend pas à une révolution”. “Moi je veux voir davantage de discipline sur et en dehors du terrain”, confie-t-il. Pour Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, il y a surtout un “réel besoin de reconstruire la défense” : “Même face aux Suédois (victoire 0-0, NdlR.), il y a eu des flottements qui se payeront cash face à de grosses équipes”.

Retrouvez l’entièreté de l’émission Il faut qu’on parle ci-dessus.