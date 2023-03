Le fléau des dépôts sauvages près des bulles à verre : “Seules des caméras sont véritablement efficaces pour punir des incivils”

À lire aussi

Tout dépôt à côté des bulles est considéré comme “sauvage”, “clandestin”. Une incivilité ! Ce sont les communes qui perçoivent les amendes. Partout, ces dépôts prolifèrent.

À lire aussi

À Liège par exemple, toutes les bulles (224 bulles à verre et 56 bulles à vêtements) étaient considérés comme “points noirs”. “Tous les jours des dépôts sont réalisés sur ces sites”, témoigne Audun Brouns, du Cabinet de Gilles FORET, échevin de la Transition Écologique et de la Propreté. “Suite à nos images caméras on peut dire que la fréquence des dépôts varie de 1x par semaine à 35x par semaine, parfois plus.”

L’argument comme quoi la bulle était remplie ne pèse a priori pas bien lourd. À charge du déposeur de trouver une bulle non remplie.

Pour lutter contre cette problématique, plusieurs possibilités : brigades mixtes, enquête et flagrant délits ou caméras intelligentes. Avec les “brigades mixtes”, le taux de réussite est faible car on laisse rarement des indices (+-17 %). Et miser sur le flagrant délit demande beaucoup de moyens humains pour peu de résultats. “À Liège, on a choisi le placement de caméras intelligentes qui, notamment, reprennent la plaque d’immatriculation puis PV est rédigé au fonctionnaire sanctionnateur. Le taux de verbalisation est optimal et rares sont ceux qui passent entre les lignes (97 %). Au 22 mars pour cette année 2023 : 329 identifications dont 29 inexploitables (piétons…). 38 sont déjà complètement traitées avec PV, 23 ont fini en avertissement et 2 en médiation.” On a infligé 3 570 € d’amendes, et 7 293 € de redevance. 237 dossiers sont encore en cours de traitement.”

À lire aussi

À Couvin, le constat des dépôts récurrents à côté des bulles est partagé. Dans cette commune, on fonctionne avec un fonctionnaire sanctionnateur provincial. Les montants des amendes sont, comme partout, fixés dans le Règlement Général de Police administrative (RGPA). “Celui-ci entend l’auteur qui peut aussi se défendre par écrit”, explique Valérie Lebrun, chef de Bureau à l’Administration de Couvin. “Avant de fixer son amende, ce fonctionnaire va examiner les éléments à charge, comme la récidive ou pas, par exemple. L’argument comme quoi la bulle était remplie ne pèse a priori pas bien lourd. À charge du déposeur de trouver une bulle non remplie.”