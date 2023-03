Qassem Fosseprez pressenti comme nouveau porte-parole de Georges-Louis Bouchez pour remplacer Salma Haouach

Formé à l’école de communication bruxelloise ISFSC et titulaire d’un master en stratégie de la communication et culture numérique, c’est fort de plusieurs expériences en journalisme que Qassem Fosseprez a rejoint le MR en juin 2020 comme producteur d’informations télévisées et conseiller en communication. On a ainsi pu le voir animer un débat politique entre Georges-Louis Bouchez et le député N-VA Theo Francken, présenter des émissions concédées du Mouvement Réformateur (télé et radio) pour la RTBF ou encore monter sur le podium lors de la tournée nationale des voeux du MR. C’est également lui qui est à la manœuvre dans la gestion de Dreamr, le média pluriformat du MR.

Le Bruxellois a donc un certain bagage professionnel qui devrait lui permettre d’avoir la carrure pour endosser le rôle de porte-parole, une fonction qui demande une certaine abnégation et pas mal de coffre puisqu’il s’agit d’être en permanence sur un front politique très agité. Ce serait d’ailleurs la pénibilité de cette tâche qui aurait poussé Salma Haouach à s’orienter vers un autre poste. Des rumeurs internes font état de difficultés manifestes depuis quelques semaines. “Quand vous voyez comment le président peut engueuler certains journalistes, imaginez comment c’est pour ses équipes de communication”, illustre un habitué de la Toison d’Or.

Chez les libéraux, il se dit que Salma Haouach pourrait se présenter dans sa commune de Molenbeek, une entité où les Haouach jouissent déjà d’un certain rayonnement, notamment grâce au travail de son frère Salim, fondateur de l’association engagée Ras El Hanout. “Elle est la bienvenue. C’est une femme de grande qualité”, réagit Françoise Schepmans, première échevine à Molenbeek et cheffe de Groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “Mais je n’en sais pas plus pour le moment. C’est à elle qu’il faut poser la question.”

Ni Salma Haouach, ni Qassem Fosseprez, ni la direction du parti n’ont souhaité confirmer ces informations. “Rien n’est décidé”, a laconiquement répondu Georges-Louis Bouchez.