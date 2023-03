Sortie du nucléaire: la majorité reporte la discussion sur les centrales

Le gouvernement fédéral est en cours de négociation avec Engie sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Dans la majorité, le CD&V et les libéraux essaient d'aller plus loin et de prolonger d'autres réacteurs. Ils veulent également une modification de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire pour y inclure le développement des SMR, réacteurs modulaires de nouvelle génération.