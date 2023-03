Valérie Glatigny avoue avoir songé à démissionner avec la polémique sur le master à l’UMons : “Être ministre n’est pas un métier, c’est une mission”

Après plusieurs semaines de négociations et de tensions, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est finalement parvenu, samedi soir, à un accord sur le dossier des masters en médecine à Namur et à Mons. Pourtant, la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny et le MR n’y étaient pas favorables pour des questions budgétaires.