La Wallonie va construire 500 kots étudiants: un budget de 30 millions d'euros débloqué

La construction de kots étudiants n’est pas, à première vue, du ressort de la Wallonie. S’agissant néanmoins de logement, le ministre qui gère cette compétence, Christophe Collignon (PS) a mis en place une série de mesures destinées à la population étudiante en Wallonie. “C’est quelque chose d’important parce que même si nous sommes dans un pays où l’accès aux études est plus démocratique qu’ailleurs, on voit quand même bien qu’il y a de plus en plus de précarité chez les étudiants. Il n’est pas normal que des jeunes ne puissent pas faire des études parce que, financièrement, ils sont mal nés”. Le ministre fait aussi ce constat simple mais sans appel : “Plus on est formé et plus on a une chance de décrocher un emploi”. Et déplore que les loyers qui sont pratiqués aujourd’hui sur le marché locatif des kots étudiants sont “excessifs”. “Le prix au mètre carré d’un logement étudiant est trois fois plus élevé que pour les locations à titre de résidence principale en Wallonie”, expose Christophe Collignon. De plus, l’offre en la matière est “déficitaire et le rythme de production de kots est inférieur à la croissance de la demande ce qui renforce la hausse des loyers”.