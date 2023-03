Des vols en jet privé pour parcourir 9 km entre Mouscron et Tournai? "C’est scandaleusement possible"

À l’heure où chaque geste compte pour lutter contre le réchauffement climatique dont les automobilistes sont, en Belgique, pointés du doigt comme parmi les principaux responsables, le message était très mal passé.

Le déplacement de la ministre flamande a toutefois eu le don d’attirer l’attention sur une problématique pas si anecdotique que cela : celle des “sauts de puce” effectués en avion. Si le Fédéral s’est accordé en janvier 2022 pour taxer davantage les billets d’avion pour les vols de moins de 750 kilomètres, avant de l’étendre à tous les vols, les quelques euros à débourser en plus ne devraient pas beaucoup impacter ceux qui n’hésitent pas à débourser des milliers d’euros pour un vol entre Bruxelles et Anvers en jet privé.

Et ils sont nombreux. Selon une étude menée par Greenpeace, sur base des données fournies par la société d’analyse aéronautique Cirium, pas moins de 10.618 jets privés ont pris le départ d’aéroports belges en 2022 pour des destinations européennes, soit 52 % de plus qu’en 2021. “Le nombre de vols en jet privé en Europe a augmenté de 64 % l’année dernière, pour atteindre un total de 572.806 vols, lit-on dans le rapport de 93 pages de Greenpeace. Sur l’ensemble de ces trajets, 55 % étaient des vols courts ou ultra-courts, de moins de 750 km. L’année dernière, 10 618 jets privés ont décollé en Belgique.”

La palme des vols les plus récurrents revient à la liaison entre Bruxelles et Londres, distantes de 316 kilomètres à vol d’avion et pourtant à deux heures de train, réalisée à 647 reprises en jet privé l’an dernier. Suivent Bruxelles-Paris, effectuée 545 fois, et Bruxelles-Genève, effectuée à 407 reprises.

Indécent au vu du combat climatique actuel ? Ce n’est rien par rapport aux liaisons les plus courtes effectuées en jet privé au départ d’un aéroport belge. Certains, entre Courtrai et Lille (28 km) par exemple, ne demandent pas plus de temps que ne nécessite la cuisson d’un oeuf dur. Et celui entre Liège et Maastricht (37 km) a été réalisé à 62 reprises. Pour des prix à peine plus élevés qu'une clenche de porte de frigo : comptez minimum 6.000 euros pour un aller simple !

Les trajets les plus courts et plus fréquents en jet privé ©IPM Graphics

Au total, les 10.618 vols en jets privés réalisés en 2022 au départ d’un aéroport belge auront émis, selon Greenpeace, 41.000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. “Soit l’équivalent des émissions annuelles moyennes de 278.310 voitures !”, dénonce Greenpeace.

Pour lutter contre ce phénomène, Groen et Ecolo ont plaidé, à l’été dernier, en faveur d’une taxe “d’au moins 3 000 euros” par vol en jet privé en Belgique. Mais que sont 3.000 euros pour quelqu’un qui est prêt à en dépenser 10.000 € pour relier Bruxelles à Anvers ? Pour Greenpeace, la loi ne va pas assez loin : “Nous demandons l’interdiction pure et simple des jets privés, confie Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgium. Qu’un vol entre Mouscron et Courtrai puisse avoir lieu, qu’importe qu’il s’agisse d’une escale, d’un vol pour mettre l’avion au garage ou pour effectuer son entretien, est totalement scandaleux. C’est injuste socialement car l’on sait que ce sont les plus riches qui polluent le plus alors que ce sont les plus précarisés qui subissent les effets de la pollution. Ceux-là subiront les fortes chaleurs, la sécheresse et les inondations, comme vécues en Wallonie en juillet 2021, alors que les plus riches prendront l’avion pour aller chercher la chaleur ou la fraîcheur à l’étranger. Les jets privés, c’est la cerise sur le gâteau d’un immense scandale environnemental.”

Sachant qu’une amende ne freinera en rien le business des jets privés, Greenpeace réclame leur interdiction, pour toutes les destinations qui se trouvent à moins de 6 heures de train. “L’augmentation alarmante des vols en jet privé est en contradiction complète avec toutes les données scientifiques relatives au climat, qui nous montrent que seule la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre peut nous faire éviter une catastrophe totale, dénonce Carine Thibaut. Le rapport du GIEC, sorti la semaine dernière, montre plus clairement que jamais la nécessité de réduire urgemment notre consommation excessive d’énergies fossiles. L’interdiction des jets privés ultra-polluants et énergivores est une évidence. Seuls une minorité d’ultra-riches bénéficient des jets privés. Le reste de la population, son immense majorité, ne mettra jamais un pied dans un jet privé. Mais souffre néanmoins de leurs émissions de gaz à effet de serre, poussières ultra-fines toxiques, nuisances sonores…”.

Et cela alors le transport en jet privé ne souffre d’aucune réglementation européenne. Et bénéficie de l’exonération des taxes sur le kérosène. “L’UE et les gouvernements nationaux doivent cesser de se plier au lobby de l’aviation et mettre fin à ce transport de luxe qui fait peser un lourd fardeau sur la société. Il est grand temps d’adopter une politique de tolérance zéro à l’égard des émetteurs de luxe irresponsables et d’interdire les jets privés. Nous attendons de notre pays qu’il plaide en faveur d’une telle interdiction sur la scène européenne et qu’il mette en place une politique nationale dissuasive, à l’instar de nos voisins français,” conclut Carine Thibaut.