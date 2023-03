”Je reste déterminé et combatif” : Jean-Luc Crucke révèle que sa lutte contre le cancer n’est pas terminée

Après une opération en octobre qui l’avait temporairement écarté de la vie politique, l’ancien ministre wallon va à nouveau devoir faire une pause.

”Cette phase m’éloignera du parlement jusqu’à la fin du mois de mai et, comme me l’ont conseillé les médecins, pendant ces deux mois, contrairement à ce que je pense avoir souvent fait, je ne m’occuperai que de moi et ma santé”, poursuit le Frasnois.

”Je ne cherche ni compassion, ni apitoiement, et vous communique l’information parce que j’estime que l’homme public que je suis vous doit la transparence. Je reste déterminé et combatif, mais vous demande d’accepter mon silence pour les huit prochaines semaines.”

Il conclut avec cette maxime célèbre de Terminator : “I’ll be back”.