Le gouvernement proche d’un accord budgétaire : la pension minimale serait revalorisée, mais moins que prévu

Attention, l’adage traditionnel de la politique belge doit être rappelé ici : tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien. Des chiffres peuvent encore bouger, des mesures peuvent être annulées à la dernière minute… Un conclave budgétaire est un mikado : quand on touche à une pièce, c’est l’ensemble de la structure qui risque de bouger…

À lire aussi

Toutefois, au cœur de l’accord qui se dessine ce jeudi matin, se trouve un compromis dans le dossier sensible de la revalorisation de la pension minimale. Les socialistes exigeaient que la quatrième phase de revalorisation soit exécutée. Mais, notamment du côté libéral, on estimait que plusieurs centaines de millions d’euros pouvaient être économisées si cette phase était retardée. Le montant de la pension minimale a été indexé et se situe au-delà des 1 500 euros qui avaient été promis dans l’accord de gouvernement. Ce point avait suscité un blocage politique en conclave.

Mais, donc, selon des informations de la chaîne LN24, cette dernière augmentation ne sera pas exécutée entièrement. C’est le compromis, qui doit encore être validé définitivement, qui se dégage entre l’aile gauche et l’aile droite de la majorité fédérale.

Concrètement, la quatrième phase de l’augmentation de la pension minimale devrait être réduite de 25 %, ce qui permettrait une économie de plus d’une centaine de millions d’euros.

Les documents budgétaires élaborés durant ce conclave sont au stade de la dernière relecture.