Cependant, dans l'opposition, de nombreux politiques ne sautent pas au plafond suite à l'accord trouvé. C'est par exemple le cas de Catherine Fonck (Les Engagés) qui n'est pas satisfaite des éléments indiqués par le Premier ministre De Croo. "Les interprétations divergent déjà en fonction des fuites organisées par tel ou tel parti...", a-t-elle déploré.

Un deuxième mécontentement est apparu pour Catherine Fonck est celui de l'économie faite dans le domaine de la Santé. "Il faut d'urgence mettre en place un plan d'attractivité pour le métier d'infirmier qui est aujourd'hui en grave pénurie. On aurait pu faire des avancées mais on a fait le mauvais choix de faire des économies maintenant au niveau de la Santé."

Alors qu'on évoque 300 millions d'économie dans le social, le PTB est monté au créneau. Selon Raoul Hedebouw, cet accord est une véritable hypocrisie. "On peut vraiment parler d'une parole qui a été trahie, démarre le député fédéral avant de rappeler, l'accord sur les pensions minimales en 2020 qui devait se faire en quatre étapes et on supprime la quatrième étape."

Dans d'autres partis de l'opposition, le scepticisme régnait également après la conclusion de cet accord. "On peut se demander si vous n'avez pas fait les choses à l'envers : il n'y à ce jour ni réforme fiscale, ni réforme des pensions terminée, ni réforme du marché du travail. Or ces trois réformes seront décisives en termes de recettes et de dépenses", a relevé François De Smet (DéFI).

Sander Loones (N-VA) a de son côté jugé que le niveau fédéral posait problème alors que les entités fédérées, et singulièrement la Flandre, faisaient le travail (d'assainissement).