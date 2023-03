Des enfants de 10 ans qui font le ramadan à l'école : "C'est une mise en danger !"

“Le pouvoir public a une responsabilité de protection des enfants et d’information des services de l’Aide à la Jeunesse face à des situations de mise en danger des mineurs. Tout bon médecin généraliste vous dira qu’interdire à un enfant de dix ans de manger et de boire toute une journée, c’est une mise en danger”, s’exclame le député fédéral MR Denis Ducarme.

“Je respecte toutes les personnes qui pratiquent le ramadan dans le cadre de leur religion mais ce n’est pas à l’école à gérer si des problèmes se posent”, estime de son côté la députée-bourgmestre libérale de Jurbise, Jacqueline Galant.

“Les profs ont déjà assez de choses à gérer. Imaginez qu’un de ces jeunes enfants qui pratiquent le ramadan tombent en syncope. Si un parent estime que son enfant doit malgré tout faire le ramadan et qu’il n’est du coup pas capable de suivre sa scolarité, cela entre dans le cadre d’absences injustifiées. La Fédération Wallonie-Bruxelles fait preuve de beaucoup de souplesse à cet égard mais il ne faut pas non plus des traitements différents à chaque situation... Il faut que les parents agissent dans l’intérêt de l’enfant. Je suis présidente d’un Pouvoir Organisateur et si un enseignant venait à forcer un enfant à manger parce que celui-ci risquerait une syncope, je lui donnerais raison. Au même titre que les témoins de Jeovah ont le droit de ne pas participer aux anniversaires mais ne peuvent pas s’opposer à leur organisation dans l’école”, conclut Jacqueline Galant.