Des pauses auront lieu en Premier League pour rompre le jeûne du Ramadan, pas en Belgique : “C’est malheureusement un sujet encore tabou chez nous”

Les rencontres de Premier League qui auront lieu en début de soirée contiendront donc une pause durant le match. Les arbitres ont même été encouragés à identifier les joueurs qui jeûnent avant le coup d’envoi et à convenir d’un temps estimé pour effectuer cette pause.

Concrètement, ils ont reçu des conseils afin que les joueurs puissent rompre leur jeûne en prenant des liquides, des gels énergétiques ou des suppléments sur le bord du terrain pendant un arrêt de jeu. Une scène similaire s’était d’ailleurs produite en Allemagne en Bundesliga la saison dernière.

Dans de nombreux championnats, les mentalités commencent à évoluer, c’est le cas en France où il arrive que des arbitres procèdent à des interruptions volontaires de leur propre chef, afin de les laisser se désaltérer et s’alimenter. De plus en plus de ligues ont décidé de s’adapter quelque peu pour faciliter et soutenir les joueurs de confessions musulmanes.

L’Angleterre et l’Allemagne s’adaptent

Mais en Belgique, la Proleague n’a jamais annoncé officiellement de mesures permettant aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne pendant un match. “Comme ces dernières années, à la demande du club ou du joueur, ça peut se faire, c’est vraiment au cas par cas”, indique Stijn Van Bever, porte-parole de la Jupiler Pro League. Comprenez, si un arrêt de match se produit pour une raison ou une autre, le joueur peut en profiter pour s’alimenter.

“Mais pour le moment, il n’y a pas de discussion ou de réflexion pour permettre des pauses à cet égard, comme ce qui se fait en Premier League par exemple, précise-t-il. Le modèle actuel fonctionne bien, donc il n’y a pas de raison de le changer. Quand il y a une pause durant le match pour un changement ou pour un autre événement, le joueur peut alors rompre son jeûne, les arbitres sont informés”.

Dans le monde du foot, il n’existe pas de règle stricte quant à l’observation du jeûne ou sa rupture. La plupart du temps, les joueurs semblent décider par eux-mêmes. Mais en France, la Fédération française de football (FFF) est allée jusqu’à conseiller, selon le journal L’Équipe, les joueurs de l’équipe de France sélectionnés pour les matchs éliminatoires de l’Euro 2024 de décaler le début de leur jeûne, soit juste le lendemain du match contre l’Irlande.

Ce mois bien particulier est même devenu une problématique pour certains clubs et joueurs même si de plus en plus de pays gèrent ce mois avec flexibilité.

Car d’après les principaux concernés, il est totalement possible de réussir à concilier une pratique de haut niveau avec le ramadan. Dans une interview accordée au magazine Esquire, Karim Benzema a évoqué sa pratique religieuse. L’attaquant star du Real Madrid, de confession musulmane, explique notamment que le ramadan ne l’empêche pas de s’entraîner normalement.

Pas de règle écrite quant à l’observation du jeûne ou sa rupture

“Pendant le Ramadan, notre force mentale est décuplée, c’est souvent le ressenti et ce n’est certainement pas cela qui empêche de faire un entraînement, confie Noureddine Moukrim, ancien footballeur professionnel et qui a connu trois capes avec les Lions de l’Atlas. Maintenant, il est vrai qu’en tant que musulman et ancien joueur, ce n’était pas toujours évident de tenir tout le match. Le fait de pouvoir temporairement rompre son jeûne durant le match est une bonne initiative. Dans la religion, il est d’ailleurs permis de le rompre pour le rattraper plus tard, surtout si c’est lié à son travail”.

Il y a deux ans, un geste fort avait marqué les esprits pour les joueurs de confession musulmane, un moment considéré comme un marqueur dans l’évolution des mentalités. Lors de la rencontre entre Leicester et Crystal Palace, l’arbitre de la rencontre avait en effet décidé, de lui-même, de permettre à l’international français Wesley Fofana de rompre son jeûne au moment d’un arrêt de jeu.

“C’est le meilleur moment de ma vie, car je ne m’attendais pas à ce geste. Le fait que tout le monde s’arrête pour me laisser rompre mon jeûne, c’était fort et exceptionnel. Je ne le savais pas. J’étais dans mon match et l’arbitre a demandé, au moment d’un 6 mètres, de stopper le jeu. Kasper Schmeichel m’a dit que je pouvais aller boire”, avait confié celui qui joue au poste de défenseur central.

En Belgique, le sujet est encore tabou dans le monde du foot. L’actuel entraîneur des U23 à l’Union-Saint-Gilloise sait de quoi il parle. Dans son vestiaire, de nombreux joueurs sont de confession musulmane. Et durant le ramadan, il est nécessaire d’adapter les entraînements.

“La semaine passée, on a rompu le jeûne avant de s’échauffer, raconte-t-il. Maintenant, on a un match ce week-end et c’est une bonne question à poser à l’arbitre. Peut-être que les mentalités ne sont pas encore prêtes en Belgique, même s’il y a beaucoup de joueurs qui sont de confession musulmane. Mais je crois que ça viendra plus tard. À mon époque, il était par exemple inconcevable de faire son ramadan en pleine saison sportive, c’était mal vu et on nous disait que c’était dangereux pour notre santé. Aujourd’hui, on voit même de grands coachs comme Jürgen Klopp qui adaptent leurs entraînements pour certains joueurs concernés, je crois que ce n’est qu’une question d’adaptation. En tout cas, ce qui se fait en Angleterre est très intéressant et je crois qu’on doit continuer à aller dans ce sens”.