Georges Gilkinet salue le nouveau plan de transport de la SNCB: "Le train a un rôle central à jouer pour demain"

"Face aux enjeux de mobilité et de climat, face aux défis économiques et de sécurité routière, le train a un rôle central à jouer pour demain", a estimé le ministre dans un communiqué. "L'ambition qui s'exprime au travers de ce nouveau plan de transport est celle dont la SNCB doit faire preuve pour demain: attirer davantage de voyageuses et de voyageurs vers ce moyen de transport le plus vert".

M. Gilkinet a relevé les "nombreux défis à court terme" qui doivent être relevés par les chemins de fer, à savoir "le renforcement de l'infrastructure, le renouvellement du matériel roulant, le recrutement de personnel, l'accessibilité et l'amélioration de la qualité du service sur l'entièreté du territoire".

Il a promis d'y travailler avec "la SNCB et tout son personnel pour faire du train la colonne vertébrale de la mobilité du futur."

Le nouveau plan de transport, qui vaut pour la période allant de décembre 2023 à décembre 2026, doit encore être approuvé par le Conseil des ministres.