Nawal Bensalem, rédactrice en chef adjointe de la DH, indique que Lukaku a décidé de se former en allant voir un jeune accidenté handicapé. Selon Benoît Godart, porte-parole Vias, il ne faut pas minimiser l’événement de Flémalle. Si les jeunes filles avaient été dans la salle de sport, on aurait eu droit à “un nouveau Strepy le jour de la reconstitution de Strépy” ! De plus, Benoît Godart dénonce les clubs de football qui ne font rien contre les excès de leurs joueurs au volant.

La suppression des gares est une véritable atteinte au service publique selon Pierre Lejeune, président de la CGSP Cheminots. “En plus, c’est incompréhensible !” Selon lui, si toutes ces suppressions ont lieu en Wallonie c’est pour mettre un terme aux petites lignes wallonnes et se concentrer sur les grandes. Nawal Bensalem dénonce les autorités qui nous demandent d’abandonner notre voiture et, en même temps, laissent des gares être supprimées. Selon elle, il y a de meilleurs moyens de rationaliser les finances publiques.

Alain Kupchik, artiste et ancien restaurateur, exprime sa crainte quant aux familles où les enfants jeûnent si jeunes et où la religion est plus importante que la bonne forme et les performances de l’enfant à l’école.