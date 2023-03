Les extrémistes, radicalisés et terroristes potentiels encore plus suivis en Belgique

La BDC, créée après les attentats de Bruxelles, contient les noms des extrémistes et des terroristes de notre pays qui sont suivis ainsi que les informations nécessaires les concernant. Elle contient 700 personnes, réparties en cinq catégories : les Foreign Terrorist Fighters, les Homegrown Terrorist Fighters, les propagandistes de haine, les extrémistes potentiellement violents et les personnes condamnées pour terrorisme.

Un niveau de menace de 1 à 4 est attribué à chaque personne se trouvant dans la banque de données. L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), la Sûreté de l’État (VSSE), le Service général du Renseignement et de Sécurité (SGRS), le ministère public, la police intégrée, le Centre de crise, l’Office des étrangers, la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur, le Service des Cultes et de la Laïcité du SPF Justice, les Douanes et Accises, les services régionaux compétents pour les Maisons de justice, l’Agence flamande “Opgroeien” et son pendant wallon Aide à la jeunesse ont un rôle à jouer et des obligations à assumer dans ce domaine et sont autant d’acteurs qui doivent pouvoir avoir accès (en tout ou en partie) à cette Banque ou l’alimenter.

Selon le projet de loi et le projet d’arrêté royal, les task forces locales (TFL), un réseau de services de sécurité qui, dans chaque arrondissement judiciaire, assurent le suivi des groupes et individus en voie de radicalisation, communiqueront, chaque fois qu’une personne sera ajoutée dans la BDC, une liste de mesures possibles (retrait d’habilitation de sécurité, d’autorisation de port d’arme, d’un titre de séjour, demande d’arrestation…). L’autorité compétente statuera ensuite.

Une autre modification permettra à la police et aux autorités judiciaires de communiquer immédiatement aux prestataires de soins de santé des données relatives à la santé physique et mentale des personnes figurant dans la BDC. Cette disposition est essentielle compte tenu du spectre actuel de la menace, où des acteurs isolés se radicalisent souvent rapidement après avoir été manipulés par la propagande haineuse et les théories du complot diffusées sur les médias sociaux. Souvent, des problèmes psychiatriques y jouent un rôle majeur. Il est également prévu que les personnes sur le terrain puissent obtenir, à tout moment de la journée, les informations nécessaires auprès de BDC. Enfin, certains services de sécurité pourront non seulement consulter la Banque de données, mais aussi y ajouter des informations.

"La banque de données commune constitue un instrument essentiel dans la lutte contre l’extrémisme et la menace terroriste”, explique le ministre Van Quickenborne. “Cette approche a permis d’éviter plusieurs attentats et de sauver des vies. Le fonctionnement de la BDC est également salué par nos partenaires étrangers. Néanmoins, le spectre de la menace change constamment et les événements comme celui du militaire en cavale et l’attaque meurtrière sur nos agents de police ont toutefois pointé des lacunes spécifiques dans notre dispositif. Grâce à ce projet de loi, nous voulons les combler. De plus, 7 ans après la création de la BDC en 2016, nous avons procédé à l’évaluation de son fonctionnement pour examiner les éléments qui pouvaient encore être améliorés.”

La "BDC" est, comme son nom l’indique, une base de données partagées entre les différents services de notre pays (justice, police, sécurité). Elle contient aujourd’hui 703 noms différents. Ce sont des personnes considérées comme "extrémistes et terroristes connus de notre pays", explique l’OCAM sur son site internet. Ce sont des informations non classifiées. Ces profils sont répartis en cinq catégories et peuvent se retrouver dans plusieurs d’entre elles.

La BDC compte ainsi :