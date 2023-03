Myriam tuée par son beau-fils, la famille était déchirée : blessé, son époux, le baron Guy Ullens voudrait aujourd’hui se réconcilier avec ses enfants

Nicolas Ullens et la baronne Myriam Ullens. ©D.R.

L’époux de la victime, le baron Guy Ullens de Schooten, l’héritier de la Sucrerie de Tirlemont qu’il a revendue et autrefois propriétaire de Weight Watchers, était à ses côtés à la place de passager alors que Myriam était au volant de Golf sur laquelle Nicolas s’est rué. Le baron ne peut plus conduire depuis qu’il a été victime d’un AVC. Lorsque la police est arrivée, il était penché sur elle sous le choc. Lui aussi a reçu une balle dans la jambe, mais selon sa fille, la blessure n’est pas grave. “Il a dû aller à l’hôpital, mais il est déjà chez lui. Il est bien conscient de ce qui s’est passé. C’est très difficile pour lui. Nous voulons être là pour lui en tant que famille. ”

The chemin du Bon-Air in Lasne pictured on Friday 31 March 2023. 70 year old Baroness Myriam 'Mimi' Ullens de Schooten Whettnall was shot dead outside her home at the chemin du Bon-Air in Ohain, Lasne, Walloon Brabant, last Wednesday. She was in a car with her husband who was reported injured but survived the attack. Stepson Nicolas admitted the shooting. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Ce vendredi, une source proche nous confirme que le baron va bien. Il serait fort occupé au téléphone avec ses avocats. Ses enfants lui ont téléphoné. Il souhaite aujourd’hui se réconcilier avec ses enfants.

Se réconcilier ? De fait, on sait aujourd’hui que la famille Ullens était déchirée. C’est d’ailleurs à la suite d’une dispute houleuse, pour des questions financières, et a près avoir été prié de quitter la villa alors que Guy et Myriam devaient partir que Nicolas a attendu qu’ils sortent à bord de la Golf.

On sait aussi que des enfants du premier mariage de Guy (il en a eu quatre) reprochaient à leur belle-mère, aux œuvres philanthropiques et à la tête d’une ligne de vêtements, de dilapider l’héritage.

La sœur de Nicolas, Brigitte, a confirmé le profond malaise qui habitait cette noble famille. “Mimi a ravagé la famille. Elle voulait tout pour elle. Nous n’avions même plus le droit de voir papa”, a-t-elle raconté à nos confrères du Nieuwsblad. “Une seule chose comptait pour Myriam : elle voulait la fortune de la famille pour elle et nous ne comptions pas. Elle a même interdit à papa de rester en contact avec nous. Ces dernières années, l’état mental de papa s’est détérioré et elle en a profité. Elle venait de mettre en vente la maison de Lasne. Qu’allait-elle faire de cet argent ? Je ne sais pas, mais je suppose qu’elle le garderait pour elle. Myriam a creusé un fossé entre notre famille et papa.”

Nicolas Ullens, un homme “gentil” ? Peut-être. Une personnalité trouble, certainement. Il a travaillé, comme agent secret, pour la Sûreté de l’État pendant de nombreuses années et a occupé un poste dans le département “contre-espionnage russe”. “Il était très hautain et se vantait parfois de sa richesse”, ont raconté d’anciens collègues toujours au Nieuwsblad. “À la Sûreté de l’État, il faut être discret et diplomate, mais il n’était pas comme ça. Il était une grande gueule, même face aux grands. C’est avec nous qu’il a aussi appris à tirer”.

En 2019, Ullens, qui avait également une agence immobilière, a accusé le vice-Premier ministre Didier Reynders de corruption. Il y a eu une enquête, mais Reynders n’a pas été poursuivi. Suite à cela, il avait été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour violation du secret professionnel.

Ex-agent secret, il a ensuite lancé une chaîne YouTube où il a déversé diverses théories du complot contre l’État belge.