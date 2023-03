Un Carolo remporte 6,5 millions d’euros au Lotto : ce que l’on sait de l’heureux élu

Selon la Loterie, il s’agit d’un joueur régulier. “C’est un joueur fidèle du Lotto qui joue ses propres numéros et souvent dans le même point de vente, ici en l’occurrence le Cora de Châtelineau. Et le 8 mars dernier, il a donc tiré le gros lot et a remporté exactement 6.512.774 euros. C’est le plus gros gain de 2023 et le premier grand gagnant de l’année dans la province du Hainaut.”

En novembre 2022, il y avait déjà eu un gagnant dans la Province du Hainaut qui avait remporté la coquette somme de 3.500.000 euros. “Depuis le début de l’année 2023, le Lotto a déjà fait 8 millionnaires !”, poursuit le communiqué. “Pour préserver l’anonymat du gagnant, un chèque symbolique sur lequel figure le montant du gain est remis ce jour au gérant du Cora de Chatelineau.”