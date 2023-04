Davantage de supermarchés Delhaize intégrés fermés samedi que durant la semaine

Au début du mois de mars, la direction du groupe de distribution a annoncé vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier des syndicats et l'incompréhension parmi les travailleurs.

Depuis lors, nombre de ces supermarchés sont restés portes closes, en particulier à Bruxelles et en Wallonie. Parmi les succursales accessibles samedi, on n'en recensait d'ailleurs aucune dans la capitale (qui en compte 22) et seulement dix (sur 41) au sud du pays. En Flandre, 45 magasins ont ouvert normalement.

Depuis le début des actions, les perturbations ont à chaque fois été un peu plus importantes le week-end que durant la semaine.

À noter également que les dépôts du groupe de distribution fonctionnaient normalement samedi.

De leur côté, les syndicats ont annoncé différentes actions de rassemblement ce samedi devant une quarantaine de Delhaize à travers le pays, dont les 22 situés à Bruxelles et ceux de Tournai, Verviers, Nivelles et Marche. Les représentants des travailleurs souhaitent de la sorte manifester leur solidarité avec les salariés concernés. Les clients sont appelés à rejoindre ces actions pour montrer leur soutien et seront invités à signer une pétition.