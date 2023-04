La Croix-Rouge VS Vinted, une concurrence exacerbée par la crise : “Depuis le covid, la qualité des dons de vêtements se dégrade”

À lire aussi

Résultat, le marché s’est retourné depuis quelques années. Les Belges ont en effet pris l’habitude de passer par les sites de vente en ligne de produits d’occasion pour se débarrasser des objets qu’ils n’utilisent plus afin d’en tirer profit.

guillement Il y a 10 ans, 70% de ce qui nous était donné était réemployé. Aujourd’hui, on tombe à 30%”

“Avec la fin du covid et la crise économique, on constate que les dons de qualité sont en baisse, résume Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. Depuis l’explosion de Vinted, les gens préfèrent revendre leurs vêtements de bonne ou d’assez bonne qualité plutôt que de les donner, on peut comprendre aussi que c’est un moyen de se faire un peu d’argent face au contexte actuel de crise. On reçoit moins de dons de qualité, or, c’est important d’avoir ce genre d’articles. On reçoit toujours beaucoup de vêtements mais durant le tri, on se rend compte qu’il y a beaucoup de lots qui ne sont pas de bonne qualité et on ne peut pas les garder. On met un point d’honneur à donner des vêtements qu’on pourrait porter. D’ailleurs, quand on doit jeter des vêtements qui sont trop abîmés, ça coûte de l’argent car il faut les éliminer”.

Si les dons de qualité sont en baisse, c’est avant tout un fléau pour l’organisme qui permet à des milliers de personnes de se fournir des vêtements à bas prix, voire gratuitement. “Il y a 10 ans, 70 % de ce qui nous était donné étaient réemployé. Aujourd’hui, on tombe autour des 30 %, la qualité globale des dons se dégrade”, confie une responsable d’une vestiboutique du réseau de la Croix-Rouge.

Avec l’arrivée du printemps, moment idéal pour faire le tri dans sa garde-robe, la Croix-Rouge va inviter les citoyens à donner les vêtements qu’ils n’utilisent plus. “On sait que 60 % des Belges achètent en seconde main, on va donc proposer des réductions dans nos boutiques, rapporte la porte-parole de l’association. On a pas mal de stock et on veut aussi déstocker avant que ça commence. On sait que les plateformes comme Vinted nous font de l’ombre mais on compte sur la générosité des Belges”.

Face à cette situation, la Croix-Rouge va lancer une grande campagne de sensibilisation à la mi-avril dans le d’inciter les Belges à vider leurs placards et à donner leurs vêtements ou objets usagés plutôt que de les vendre sur les plateformes en ligne comme Vinted, et notamment les articles de qualité, qui font défaut ces derniers mois. “Ils auront dès lors des bons de réduction de 20 % dans nos vesti-boutiques et ce sera l’occasion d’apporter des vêtements de qualité, précise Nancy Ferroni. On veut vraiment inciter les Belges à vider leurs placards au printemps en faisant d’abord preuve de générosité”.

Dans le viseur des associations : Vinted, la plateforme européenne dédiée à la revente de vêtements (accessoires, jeux…) de seconde main entre particuliers, qui rencontre un vif succès en Belgique, comme partout en Europe. Elle a été créée en Lituanie en 2008 et ce n’est que dix ans après qu’elle est arrivée chez nous. En 2019, elle comptabilisait 700.000 membres enregistrés. Un nombre qui est passé à plus de 2,5 millions fin 2022, soit près d’un Belge sur quatre qui utilise Vinted.

En France, Emmaüs a d’ailleurs lancé un grand appel aux dons sur Vinted. Depuis la semaine dernière, l’association publie de fausses annonces sur la plateforme de revente en ligne. L’objectif à travers son slogan “Si tu ne le portes pas, donne-le” : “sensibiliser” les utilisateurs sur la nécessité de donner ses vêtements usagés plutôt que les vendre pour quelques euros.