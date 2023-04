”Louis Michel m’a poursuivi avec un couteau à steak” : plongée dans les “Mémoires burlesques” de Richard Miller

Celui qui, du haut de ses 68 ans, a été tour à tour collaborateur de président, chef de cabinet, échevin, porte-mallette, député, sénateur et ministre, nous dévoile un aspect gaffeur de sa personnalité qui tranche complètement avec le sérieux protocolaire que l’on associe généralement à ce type de fonctions. Le Montois nous dépeint avec un humour “jamais méchant” ces maladresses qui émaillent la vie dans les coulisses de la politique. On y croise Jean Gol, Daniel Ducarme, Antoine Duquesne et surtout Louis Michel dont les colères étaient “homériques”.

Richard Miller Memoires burlesques au MR preface de Georges louis Bouchez ©Bernard Demoulin

C’est ainsi qu’il raconte avoir été chercher des photos chez le développeur – on est dans les années 80 – pour le président du PRL (ancêtre du MR). “Je suis énervé car tout cela prend du temps. C’est alors que je réalise qu’il s’agit de photos de son épouse et des enfants, Mathieu et Charles. Le président voulait vérifier s’il n’y avait pas l’une ou l’autre bonne photo de lui, utilisable pour les tracts électoraux.” Richard Miller rejoint alors Louis Michel, qui s’apprête à avaler un steak, lui jette les photos sur la table en lui reprochant d’être trop débordé que pour devoir gérer ses affaires personnelles et repart. C’est là qu’il entend un bruit lourd à ses trousses. “Louis Michel, rouge, colossal […] est derrière moi qui me poursuit… et dans sa main, je vois qu’il a gardé son couteau à steak…” Et l’ancien théoricien du MR de se faire cette réflexion : “Cette fois, il va me désosser !”

L’ancien administrateur délégué du Centre Jean Gol se remémore également la fois où il a marché sur la robe de la reine Fabiola au point de lui faire perdre l’équilibre – “Je n’ai jamais osé lui reparler de cette histoire” – ou cette autre fois où Guy Verhofstadt aurait craqué son pantalon juste avant de présenter sa nouvelle formation gouvernementale.

Dans ses yeux, Georges-Louis Bouchez devient Charlie Brown. Le personnage de Charles Schultz rêvait d’être recruté après avoir attrapé une balle de baseball dans les tribunes du stade. “Quand j’ai fait la connaissance de Georges, ça s’est passé ainsi. Lors d’un débat entre Louis Michel et Jean-Maurice Dehousse, un jeune garçon lève la main, pose une question à Dehousse. Celui-ci lui répond, un peu vacillant. Le garçon reprend la parole et il démontre qu’il se trompe. Louis Michel s’est alors tourné vers moi et m’a dit : “Je veux un contrat avec ce garçon”. Ce garçon, c’était Georges.”

Devenu président du MR, ce même Georges a encouragé Richard Miller à produire cet ouvrage à l’occasion du retour de la Foire du Livre. Il y voit une bulle d’air dans le monde de la politique, quelque chose d’assez inédit. Des livres qui dessinent la sphère politique sous l’angle autobiographique des bourdes, ce n’est pas courant. Mais c’est également ce que ces écrits disent de notre époque qui intéresse le président. “Le rapport au travail et la perception de ce qu’on peut dire ont changé. Cette histoire du couteau à steak, ce serait totalement impensable aujourd’hui. Si je poursuis quelqu’un avec un couteau en main, même pour rigoler, je suis en prison, je peux démissionner.”

Le livre sera présenté – volontairement – le 1er avril à la Foire du Livre par Georges-Louis Bouchez et Richard Miller.