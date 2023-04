Rencontre avec Coucou Charles, caricaturiste de nos politiques : “Le paquet de frites dans la gueule de Charles Michel a été pour moi un déclic”

Quand on regarde ton travail, on a l’impression que tu te représentes la politique comme une espèce de roman-photo un peu délirant. Est-ce correct ?

“Mon intérêt s’est réveillé quand Charles Michel s’est pris un paquet de frites dans la gueule. Je me suis dit, c’est surréel. Quand tu vois ça, c’est effectivement comme un roman-photo ou même un cartoon de South Park en live. Ça a été le déclencheur. Ce n’était pas seulement la politique, mais la politique belge. Il y a les entarteurs et tout, mais les frites mayo, c’est incroyable. J’y ai vu vraiment du potentiel à rire. Mais les frites, je ne les ai jamais détournées car c’était déjà fait. L’image se suffisait à elle-même.”

Au fur et à mesure, on a vu que votre choix de cible a commencé à s’étendre et on a vu apparaître des personnages de gauche et de droite. Est-ce que vous vous revendiquez de droite ou de gauche ?

“Je ne me revendique de rien du tout. Je n’aime rien qui ressemblent à des groupes. Je trouve tout ça sectaire et ça m’énerve. Je pense que j’ai des valeurs à gauche mais qu’il y a des éléments dans mon mode de vie qui sont plutôt à droite. J’ai toutefois une petite aversion envers les extrêmes, surtout l’extrême droite.”

Qui aurait pu imaginer Elio Di Rupo et Charles Michel dans cette situation ? ©Coucou Charles

Que l’on ne voit pas trop apparaître sur vos montages.

“L’extrême droite est souvent là. Dries van Langenhove et Tom Van Grieken ont souvent été croqués.”

D’accord, mais moins qu’un Georges-Louis Bouchez.

“Oui, mais Bouchez, c’est un peu un suppôt de l’extrême droite. Il utilise le même langage, il a un peu ce côté zemmourien. Les lignes de son parti ne sont pas là, mais à sa dialectique et à sa manière de s’exprimer, on le sent un peu le cul entre deux chaises. D’ailleurs, beaucoup de gens parlent de l’extrême droitisation du MR… Mais en politique, je n’aime pas trop me positionner. Le fait de dire que Bouchez utilise une dialectique d’extrême droite n’est pas un mensonge. Il tape sur les wokistes, sur la RTBF…”

Qu’est-ce qui vous pousse à croquer un personnage plutôt qu’un autre ? Est-ce que c’est sa ligne politique ou le spectacle qu’il en fait ?

“Clairement, c’est le spectacle. Prenons Bouchez. Déjà, il a un chien qui lui donne un petit côté influenceuse. Et puis, il aime les grosses bagnoles, il aime bien se balader avec des pancartes Red Bull, il a son tatouage ultra random… c’est un peu un stéréotype. Tout ça est très drôle. Donc oui, je le croque beaucoup, mais ce n’est pas le seul. Elio Di Rupo, avec son compte TikTok est très drôle aussi. Et maintenant, ça part dans tous les sens. Avec Bouchez dans cette émission de téléréalité flamande et Denis Ducarme dans une émission de RTL… Je ne comprends pas ce genre de délire.”

Avez-vous d’autres cibles favorites qui ne sont pas du MR ?

“On m’a reproché de ne pas trop taper sur Ecolo et sous-entendu que je votais Ecolo. En réalité, si je ne les croque pas, c’est parce qu’ils sont assez transparents. Ils n’ont pas vraiment une espèce de figure charismatique, drôle ou pas, dans leur parti. J’étais un peu dépité. Mais à un moment, il y a Georges Gilkinet qui est arrivé et a commencé à parler partout. Le mec, il veut régler tous les problèmes par le vélo et les transports en commun. On lui parle d’une crise Covid, il te répond que tu as moins de chances d’attraper le virus si tu roules à vélo. Il passe tellement par la même dialectique que ça devient très amusant. C’est devenu ma cible Ecolo préférée.”

Jean-Marc Nollet apparaît aussi de temps en temps.

“Nollet aussi, mais je commençais à un peu user la blague des panneaux solaires. Donc je me demandais par quel biais je pouvais encore le taquiner. Parce que oui, c’est du taquin. Ma page, ce ne sont pas des attaques. Même si on m’a déjà reproché d’attaquer, mais ce que je fais, ça reste sous couvert d’humour.”

Quand Coucou Charles revisite une création d'un IA impliquant le pape... ©D.R.

Ça peut parfois taper sur le physique, comme avec le crâne de Charles Michel.

“Oui, ça peut arriver. Mais Monsieur Patate, ça ne vient pas de moi. Par contre, c’est quelque chose que j’ai clairement utilisé parce que tout le monde l’appelait comme ça. Il bosse quand même au Conseil européen en tant que leader. Mais en matière de charisme, de langage, de manière de rassurer, de communiquer avec le peuple, c’est toujours très fade. En fait, la manière dont il parle, si ce n’était pas une pomme de terre, ça aurait été une endive.”

Vous croquez un peu moins les Flamands…

“Bart De Wever, pendant tout un temps, je l’ai croqué. D’ailleurs, tous les X jours, je fais une petite vanne sur les trafics de drogue. Je l’avais croqué en mec du ghetto parce que De Wever se vante toujours d’avoir purifié Anvers, que les rues sont propres. Mais il y a le port d’Anvers… Il peut se vanter d’avoir une belle façade, mais si c’est pourri à l’intérieur, le taf n’est pas bien fait.”

Êtes-vous également contacté par le monde politique ?

“Oui, j’ai récemment reçu une vidéo avec Mathieu Michel, mais j’ai aussi été contacté par Bouchez.”

Comment cela est-il arrivé ?

“Il m’a envoyé une vidéo par l’intermédiaire de l’animateur Vinz. C’était une vidéo dans laquelle Bouchez m’interpelle et demande que je change le nom de la page par Coucou Georges ! Ça a tourné dans les médias. À la fin, en fait, je réponds pourquoi je ne le fais pas. J’ai juste mis un texte qui dit ‘parce que t’es pas Premier ministre’. Ça a bien fait rire les gens. Après, à chaque fois que je les utilise comme ça, la question de savoir si je ne fais pas leur pub revient dans les commentaires. On voit des gens se désabonner en masse. Ils pensent que les politiciens m’instrumentalisent. Moi, je pense plutôt que c’est moi qui décide du montage, donc c’est moi qui fais le final cut. Et je me marre, c’est tout.”

Avez-vous déjà été menacé ?

“Un mec du MR pas trop connu a contacté mon employeur parce que j’avais détourné une affiche électorale. Mais je n’ai plus le contexte, ni les détails.”

Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous aviez été trop loin ?

“J’ai déjà supprimé des posts, mais c’était plus de l’autocensure. Des créations où le public pouvait surinterpréter dans le mauvais sens. J’ai déjà été traité d’un peu de tout. L’un ou l’autre post a fait un scandale grossophobe parce que c’était Maggie De Block dessus. L’un ou l’autre post a fait un scandale homophobe parce que c’était Di Rupo dessus. Mais le but n’était jamais d’être grossophobe ou homophobe. Je n’ai pas d’aversion envers les gros ou les homos. Du coup, c’est déjà arrivé que je supprime un post où les gens avaient réussi à me remettre en question. Je ne l’avais simplement pas vu sous cet angle-là et ça ne passait pas du tout chez certaines personnes. Aujourd’hui, on est à l’ère de l’outrage et du scandale. Tout le monde doit se scandaliser en même temps pour les mêmes raisons. Mais, parfois, on oublie de contacter les personnes à l’origine du scandale et de leur donner la parole.”

Né dans un Tumblr, il se retrouve sur CNN

Faire des mèmes sur la politique est aujourd’hui une activité assez répandue. N’importe qui peut facilement utiliser un template de Drake qui danse pour y accoler le logo d’un parti et s’en moquer. Cet humour propre à une certaine culture web qui mêle détournement et références pop est fort utilisé par les militants politiques pour tacler leurs adversaires. Mais il y a huit ans, quasiment personne ne le faisait. Du moins, en Belgique. C’est à ce moment qu’est né Coucou Charles. “J’ai commencé avec un blog aux alentours de 2015”, se souvient le détourneur d’images. “C’était un Tumblr à l’époque où on faisait encore des Tumblr. Et à côté de ça, je postais mes photomontages sur mon profil privé sur Facebook et souvent je voyais que ça sortait de mon cercle d’amis.”

Le premier mème qui a fait le tour du monde montrait Jean Dujardin en train de dormir. “En gros, le mème permet de mettre l’emphase sur des choses un peu ridicules ou un peu absurdes et de décliner ça à l’infini. C’est la logique que j’ai appliquée à Coucou Charles. Je me suis dit que c’était une bonne idée de partir là-dessus parce que ça me permettait de lâcher une certaine anxiété, de libérer cette pression que provoquait le monde politique en moi. En Belgique, on subit toujours un peu la politique.”

Theo Francken a aussi fais les frais de Coucou Charles. ©Coucou Charles

Par la suite, Coucou Charles a fort gagné en visibilité grâce à – ou à cause de, c’est selon – Theo Francken (N-VA). À l’époque, le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations avait repartagé un de ses montages vidéos. “J’avais détourné une pub de Coca-Cola ou j’avais mis tolérance zéro à la place de Coca-Cola Zero et collé une ventouse sur la tête d’un black héliporté. C’était juste pour dénoncer sa politique dans un moment où il était super hardcore. Ce qui avait déclenché ça, c’était la lecture d’un article où il parlait d’un groupe de réfugiés qui squattaient un immeuble et pour lesquels il avait mobilisé des forces spéciales et un hélicoptère. Je trouvais la force de frappe démesurée pour des gens qui occupaient un espace vide. Ça m’avait vraiment choqué. Et lui l’avait partagé en disant ‘haha, trop marrant’. Il l’avait vite retiré parce que ça avait fait un énorme scandale.”

Mais ce scandale a poursuivi le graphiste. “Tous les X, la vidéo était citée dans le top 10 des dérapages de Francken. J’ai commencé à recevoir plein de coups de fil après, ça prenait des proportions assez dingues. RTL m’a appelé pour me proposer un débat télé face à Francken. Chose que j’ai évidemment refusée. CNN aussi a écrit un article sur moi.” Le gif est passé aux Magritte. Dans les médias français, Coucou Charles était présenté comme un mec d’extrême gauche ou un militant des droits humains…

Aujourd’hui, sa page Facebook est devenue une référence dans le monde politique belge. Dans son live sur Twitch du 17 mars, le président du PS Paul Magnette, croqué récemment en Wallon flemmard et amateur de bières, a cité cet “excellent site de Coucou Charles”. En coulisses, ils sont nombreux à nous confier trouver très drôles ses détournements.

“Tout ce que je revendique, c’est le droit d’être borderline”

Mais où va-t-il chercher tout ça ? Grand fan de cinéma – “je suis entre le cinéphile et le cinévore” –, Coucou Charles puise souvent dans la culture pop pour produire ses cartons. Dans sa valise à influences, on retrouve la culture du mème, l’humour “so british” à la Monthy Python, le cynisme de South Park, le nihilisme de Rick and Morty… “Je consomme énormément de cinéma sous toutes ses formes. Je regarde du cinéma japonais des années septante. Je n’ai pas de limite en cinéma, je regarde tout et ça nourrit certains types d’imagerie. Parfois, je vais chercher dans des références plus obscures, comme un film de John Carpenter ou des références moins connues…”

Le “mèmeur” reconnaît toutefois que faire de l’humour reste un exercice délicat. “J’ai déjà eu un clash avec des gens parce que j’avais utilisé le mot bien-pensance. Cela a été très mal perçu parce qu’effectivement c’est un mot fort instrumentalisé par la droite, voire l’extrême droite, pour déclarer ‘on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire’. Mais on ne peut pas enlever le fait qu’il y ait un peu de ça aussi. Il y a une espèce d’angélisme qui fait que certains sujets ne peuvent pas être traités. Tout ce que je revendique, c’est le droit d’être borderline.”

Jusqu’au 20 mars, Coucou Charles expose en compagnie d’une série d’autres “détourneurs d’images” de talent à l’ULB, dans un espace créé spécialement pour l’occasion et nommé le Musée du Détournement.