Un nouveau stade national en conteneurs empilés sur le site de… Legoland !

Face à ce deuxième échec, une vague de lassitude désespéree commence à s’installer chez les habitants de la région, douchés deux fois par des effets d’annonce politiques un peu trop précipités. Mais l’espoir n’est pas perdu : une marée favorable a porté, aux portes de notre rédaction, l’écume d’un superbe projet : les tractations sont très bien avancées pour que soit bâti, sur le site de Caterpillar, le nouveau stade national belge !

On sait toutes les difficultés communautaires qui ont pourri le dossier de la rénovation ou de la construction, sur le site du parking C, d’un nouvel écrin pour accueillir Diables Rouges, concerts d’artistes majeurs et mémorial Van Damme. Les avaries techniques d’une enceinte créée en 1930 et rénovée en 1990 sont de même notoriété publique. Pas plus tard qu’en début de mois, La DH révélait encore que la vétusté des lieux posait problème, notamment au niveau du toit du Stade Roi Baudouin.

1895 Arena

Attention, il ne s’agira pas d’un stade traditionnel : le futur stade national à Charleroi sera assemblé en empilant des conteneurs maritimes déclassés du Port d’Anvers, exactement comme le stade 974, aujourd’hui démonté, qui a pris place durant la dernière Coupe du Monde au Qatar ! “Ce qui permettrait de rencontrer à la fois les objectifs écologiques et budgétaires, tout en mettant de la couleur dans le paysage carolorégien, chaque conteneur étant monté dans sa couleur d’origine”, glisse-t-on au cabinet d’architectes espagnol Fishwick Iribarren Architects, responsable de la livraison du projet qatari et mandaté par l’Union Belge de football ainsi que le gouvernement fédéral.

Le stade serait nommé “1895 Arena”, en référence à l’année de création de l’Union belge de football et de son fanclub officiel. Érigé avec exactement 1895 conteneurs issus des ports d’Anvers et Zeebruges, il aurait l’avantage, en plus de coûter moins cher, d’être démontable en cas de non-rentabilité. Il devrait pouvoir accueillir 65.000 places, de quoi accueillir les fans de l’équipe nationale, menée par Domenico Tedesco.

”Après les déceptions venues de grands groupes industriels étrangers, il semble cette fois qu’il y ait un véritable consensus pour que le privé et le public, belges cette fois, s’allient afin de faire eux-mêmes ce que les d’autres tergiversent à conclure. Un vrai grand projet belge et fédérateur, enfin !” s’enthousiasme un insider, du côté de la RBFA. Le holding Qatarolo Soccer Invest serait créé pour opérationnaliser l'aspect financier du projet.

Quand à l’avenir du Stade Roi Baudouin, il nous revient que différents scénarios restent à explorer. On évoque, par exemple, cette piste parmi d’autres mais qui semble particulièrement mordre à notre ligne : la transformation de l’ouvrage en un immense marché alimentaire couvert, accessible aux professionnels comme aux particuliers. D’après une source sous-marine du service bien-être de la Ville de Bruxelles, désireux de promouvoir le bien-manger et le mieux vivre local, dans ce Rungis à la belge, un bel espace serait dédié à la création d’un immense marché aux poissons…