Ecolo dit à nouveau non au nucléaire nouvelle génération SMR et inquiète ses partenaires de majorité

Quelques jours plus tôt, c’est le vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo) qui, excédé sur les discussions portant sur l’avenir du nucléaire, a menacé de faire chuter le gouvernement fédéral. Une position qui faisait écho à un tweet de Tinne Van der Straeten (Groen) dans lequel la ministre de l’Énergie affirmait que “le nucléaire n’est pas une réponse à la crise énergétique à laquelle l’Europe fait face”.

Après avoir accepté à contrecœur de prolonger l’existence de deux réacteurs nucléaires belges (Doel 4 et Tihange 3), les partis écologistes semblent maintenant très frileux à l’idée de soutenir le développement du nucléaire nouvelle génération, qui se présente sous la forme de petits réacteurs modulaires (SMR)

Le gouvernement a octroyé fin 2021 un premier budget de 100 millions d’euros au centre d’étude SCK CEN pour faire des recherches sur les SMR. “Nous investissons dans l’énergie nucléaire de l’avenir”, a commenté le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. “Le SCK travaille également sur MYRRHA, une technologie nucléaire avancée, ce qui signifie que nous, en Europe, pourrions être à l’avant-garde si nous voulions développer un petit réacteur nucléaire”, a complété la ministre Van der Straeten.

Nollet veut s'en passer

Mais dans Sudinfo, Jean-Marc Nollet va à contresens de ces déclarations. Les SMR ? “On peut s’en passer”, répond le co-président d’Ecolo. Ce qui a fait bondir plusieurs députés fédéraux.

”En termes de bonne gouvernance, comment peut-on dire que l’on va dépenser 100 millions d’euros dans la recherche du SMR et ensuite dire que l’on va mettre ces études à la poubelle”, s’indigne Mathieu Bihet (MR). “La ministre de l’Énergie doit développer une vision stratégique. À quoi serviront ces 100 millions d’euros si au final on ne voudra pas du SMR ? C’est contre intuitif.” L’élu de Neupré demande dès lors que le SCK CEN soit à nouveau entendu à la Chambre. “La sécurité d’approvisionnement dans une vision stratégique à long terme ne s’improvise pas et l’argent public investit dans la recherche ne peut être gaspillé de la sorte.”

Malik Ben Achour (PS) rappelle que les 100 millions d’euros débloqués en décembre 2021 sont “un acquis du gouvernement”. Le Verviétois, qui s’étonne du blocage d’Ecolo, y voit un nouveau chantier pour le fédéral : “la Vivaldi a encore du pain sur la planche”. Et d’ajouter : “L’exécution loyale des accords conclus permettra à la majorité de poursuivre son travail sereinement.”

Plusieurs partis se sont interrogés sur la compatibilité du projet SMR avec la loi de 2003 qui prévoit la sortie complète du nucléaire. Cette loi n’a toujours pas été modifiée, ce qui pose interrogation quant à la prolongation de D4 et T3, et elle n’inclut pas la création de nouvelles unités nucléaires.

Jeudi, le Premier ministre a tenté de rassurer les députés sur ce point. “Les gens ici donnent l’impression que rien ne peut se produire tant que la législation n’est pas modifiée. Ce n’est pas la réalité. Si nous sommes aujourd’hui très avancés dans la prolongation de la durée de vie des deux centrales les plus récentes, c’est parce que le texte législatif correspondant a déjà été adopté sans difficulté par le gouvernement en première lecture. Le véritable progrès consiste à conclure un accord avec Engie et à clarifier la manière dont ils veulent que ce marché fonctionne et comment ils traiteront les déchets. Si nous voulons participer à la promesse à long terme de l’histoire des SMR, nous le ferons en investissant, en tirant parti des connaissances considérables de notre pays.”