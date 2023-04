"Des blancs, souvent trop vieux": les Jong Groen font polémique au sein du parti écolo flamand

Des remarques qui n'ont pas plu aux membres dirigeants de Groen. Dieter van Besien, représentant des verts flamands à la Chambre, a répliqué directement sur Twitter: "Vous ne m'avez jamais contacté directement pour discuter de quoi que ce soit. Vous m'attaquez maintenant sur base de ma couleur de peau et de mon âge. Puis-je vous dire que je suis scandalisé ?".

"Une leçon pour Jong Groen"

"Être le reflet de la société ? Cela signifie également ne pas juger quelqu'un en fonction de son âge ou de la couleur de sa peau. Groen plaidera toujours en faveur de l'inclusion et de la non-discrimination. On y parviendra uniquement si les contradictions sont surmontées, au lieu d'être exacerbées. C'est aussi une leçon pour Jong Groen", a de son côté réagi Nadia Naji, coprésidente du parti.

Deux jours après la publication des tweets, la branche jeune de Groen les a finalement retirés, après des pressions internes, selon Het Laatste Nieuws. "Nous nous sommes rendu compte que ce tweet pouvait être plus nuancé et que nous devions mieux choisir nos mots", a publié le groupe en guise d'excuse, avant d'insister à nouveau sur son message initial. "Nous voulons un meilleur reflet de la société dans nos parlements. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de place pour les personnes âgées et blanches dans les parlements ? Bien sûr que non [...] Nous voulons de la diversité en termes d'origine, de revenu, de niveau d'éducation, de sexe, de religion, d'âge, de réalité médicale, de sexualité [...] De plus en plus de jeunes et de personnes en général émettent des votes de protestation sous la forme de votes d'extrême droite ou de votes nuls. Selon nous, cela est dû au fait qu'ils ne se sentent pas représentés et nous voulons que cela change !"

Les Jong Groen réagissaient au sondage politique réalisé par Het Laatste Nieuws, VTM NEWS, RTL et Le Soir, où une grand majorité de répondants ont affirmé qu'ils n'avaient plus confiance en la politique belge.