Des gelées pour commencer le mois d’avril : l’impact sur les plantations

La bonne nouvelle, c’est que mars n’a pas été assez doux et ensoleillé – au contraire – pour accélérer la floraison des différentes plantes. Les arbres et plantes qui bourgeonnent actuellement sont les plus solides et ne craignent pas des gelées tardives. Pour le reste, la nature a pris un peu de retard par rapport à l’année dernière. La différence avec 2022 est d’ailleurs marquée. L’an dernier, on avait également connu des gelées tardives, mais la nature était plus avancée dans son processus. Les producteurs avaient dû protéger leurs plantations, comme les viticulteurs, par exemple.

L’impact sera moins important cette année, même s’il convient toujours de protéger ses fleurs et plantes plus fragiles. Un mauvais mois de mars vient donc sauver la mise, même s’il ne faut pas espérer non plus un mois d’avril trop humide, sous peine de voir apparaître le fameux mildiou, dans les cultures. On n’en est évidemment pas encore là, puisque le mois d’avril s’annonce plutôt sec.