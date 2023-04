La proposition d'une école pour redonner goût à la lecture: "Chacun profite de ce moment pour se poser"

"Tous les jours, pendant un quart d’heure, tout le monde lit. Chacun profite de ce moment pour se poser, sortir son livre et lire… une lecture plaisir rien que pour soi. C'est un moment qui permet aux élèves d'ouvrir leur esprit, de percevoir la diversité des genres, d'avoir une meilleure maîtrise de la langue française et de développer leur capacité à se poser et à se recentrer sur eux via une activité silencieuse", expose l'école Saint Dominique à Schaerbeek. Bandes dessinées, contes, romans, recueils de poèmes... tous les livres sont les bienvenus à condition qu'ils soient rédigés en français. Les élèves doivent attendre la troisième secondaire pour pouvoir amener des livres écrits dans d'autres langues.

En secondaire aussi, le programme fait de nombreux adeptes. "C'est un moment important car tous les élèves n'ont pas la possibilité de lire dans un endroit calme à la maison. Ce moment permet aussi les échanges : je laisse la possibilité aux élèves de partager sur les passages qui leur ont plu ou les ont fait rire par exemple. En plus, c'est une bonne transition avant de reprendre les apprentissages, les élèves se calment et sont plus disponibles par la suite", observe Nicolas, professeur dans une école secondaire bruxelloise.