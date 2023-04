Un accident de voiture inventé: que s'est-il passé avant le décès de Milou, fillette de trois ans, à Anvers?

Mais cette version des faits a très vite mis la puce à l'oreille des policiers, qui ont relevé des incohérences dans le récit du couple, finalement été arrêté dimanche. Il semblerait en réalité qu'il n'y ait jamais eu d'accident avec délit de fuite. Selon une porte-parole du parquet anversois, interrogée par Het Laatste Nieuws, l'oncle et la tante n'ont pas été en mesure de décrire le véhicule impliqué dans le drame, et personne n'a été témoin d'un tel accident. Aucune image de caméra de surveillance aux alentours n'a enregistré cela non plus.

Pour les parents de Milou, c'est l'incompréhension. "Elle allait chaque premier week-end du mois chez son oncle et sa tante, elle attendait ça avec impatience", ont-ils raconté à nos confrères flamands, expliquant que quelques heures après un dernier appel vidéo samedi après-midi, il avait reçu un coup de téléphone de la tante de Milou, paniquée, leur racontant qu'un chauffard avait renversé leur fille.

Les jeunes trentenaires se sont rendus directement chez leurs proches, arrivant en même temps que les secours, prévenus par l'oncle et la tante. Sur place, les ambulanciers leur ont expliqué que leur fille a manqué d'oxygène pendant six minutes. "J'ai tout de suite vu que la situation était désespérée", ont expliqué les parents, sous le choc. "Apparemment, son oncle nous avait d'abord appelés avant de prévenir les services d'urgence. C'est incompréhensible. Nous avons perdu un temps précieux".

Les circonstances du drame qui a coûté la vie à Milou sont encore floues actuellement, mais les policiers évoquent la piste d'une chute dans les escaliers du hall d'entrée de l'appartement de son oncle et sa tante. Une piste que l'enquête devra confirmer ou infirmer.