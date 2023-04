Du porno à l’école dès la première primaire, un papa dénonce : “Je suis très surpris et inquiet pour mon fils”

À lire aussi

”Nous avons appris qu’un élève de quatrième primaire envoyait régulièrement par GSM des liens ou des consignes pour inciter d’autres élèves à se rendre sur des sites pornographiques […]. Nous comptons sur votre vigilance et vous demandons de respecter la loi et de ne pas donner d’accès aux réseaux sociaux et à internet aux enfants de moins de treize ans. Les élèves sont trop jeunes et ne se rendent pas compte des dangers éventuels et de dérives. La gestion des dérives rend notre travail difficile”, indique l’établissement communal dans le courriel envoyé aux parents.

Selon la directrice de l’école, le problème est récurrent. “Ça fait des années qu’on constate que des enfants de première primaire reçoivent des smartphones et qu’il y a des dérives importantes : des enfants qui harcèlent leurs voisins, qui filment d’autres enfants et partagent les vidéos sur Tik Tok ou partagent du contenu pornographique. On passe énormément de temps à devoir gérer les dégâts causés par les smartphones. Je ne comprends pas pourquoi les parents font ça, les enfants ne devraient pas recevoir de smartphones avant les secondaires”, explique Sabine Van Schepdael, directrice de l’établissement.

Un papa d’élève qui souhaite garder l’anonymat ne cache pas sa surprise et son inquiétude. “Je suis très surpris d''apprendre qu’autant d’enfants ont déjà un téléphone en quatrième primaire et qu’ils l’utilisent à l’école et Je suis inquiet à l’idée que mon fils puisse avoir accès à des images pornographiques ou violentes qui pourraient avoir un impact sur son développement ou s’avérer traumatisantes. J’espère que l’école fera le nécessaire pour éviter que le phénomène prenne de l’ampleur”, précise-t-il.