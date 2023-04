Les politiques sous la loupe des banques : nos élus sont soumis à des contrôles plus stricts que les citoyens

”J’ai déjà fait l’objet d’un contrôle bancaire en tant que représentant public”, témoigne Nabil Boukili, député PTB. “J’ai été surpris d’apprendre que la banque avait contacté mes parents dans ce cadre-là pour leur poser une série des questions.”

”Une fois que vous entrez en politique, vous devenez une PPE, une Personne politiquement exposée”, explique Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’État en charge du Budget. “Ça se répercute sur tous les proches. Il faut remplir plus de papiers. Si mon mari souhaite ouvrir un compte en banque, il devra cocher une case indiquant que sa femme fait de la politique. Si je souhaite ouvrir un compte à mes enfants, je dois aussi cocher cette case. C’est chaque fois de la documentation supplémentaire.”

”Cela apporte toujours des complications pour la famille quand elle souhaite ouvrir un compte en banque”, soupire un élu wallon.

Loi anti-blanchiment et corruption

Cette attention accrue sur les politiques est encadrée par la loi anti-blanchiment. Sont considérés comme PPE par cette loi les chefs d’État et de gouvernement, les ministres, les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ainsi que les présidents de parti ou encore les membres des cours suprêmes.

”Cette loi poursuit des objectifs de transparence complète”, précise Isabelle Karl, juriste. “Les banques peuvent poser des questions tant à la personne concernée qu’à leurs parents ou à leurs conjoints sur l’origine des fonds de leur patrimoine. Elles peuvent leur demander d’où vient tel héritage, quels sont les biens qu’ils mettent en location, d’où vient telle somme, si cette autre somme est assimilée à du salaire…”

”Le monde politique est toujours considéré comme potentiellement à risque de connaître des cas de corruption”, nous éclaire Benoît Piedboeuf, député fédéral MR et ancien conseiller fiscal. “On l’a vu avec les récentes affaires de pots-de-vin au niveau européen. C’est possible que dans certains cas, dans l’identification des clients, les banques fassent également des enquêtes plus larges par rapport à la famille.”

Plusieurs mandataires relèvent que ces mesures peuvent avoir un côté contraignant, mais ils ajoutent que c’est le prix à payer lorsqu’on est un représentant du peuple. Ils évoquent le devoir d’exemplarité et la nécessité d’être transparent pour éviter toute manipulation. Le regard des banques sur leur intimité financière n’est d’ailleurs pas la seule procédure de vigilance à laquelle ils doivent se soumettre. Chaque année, les PPE doivent fournir des déclarations de patrimoine à la Cour des comptes. Ils doivent également remettre des documents officiels à l’inspection des finances et aux organismes de contrôles régionaux.