Les magistrats bientôt soumis à un screening pour lutter contre les tentatives de corruption ?

À l’heure où les trafics de stupéfiants et la criminalité organisée gangrènent de plus en plus la Belgique (que certains qualifient, parfois, de “narco-état”), les outils de lutte contre ces phénomènes criminels se multiplient. Depuis mars 2020 et l’opération Sky ECC – du nom de cette messagerie cryptée très prisée des criminels -, plus de 1 200 personnes ont été arrêtées et de nombreux trafics démantelés. Les opérations se poursuivent toujours, et les jugements en la matière s’enchaînent.