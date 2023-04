Mercredi soir et en début de nuit, le temps restera sec mais dans le courant de la nuit, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest et de faibles pluies suivront en fin de nuit sur les provinces occidentales. Les minima oscilleront entre ­-4°C en haute Ardenne et 5 ou 6°C à la côte.

Jeudi matin, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est alors que vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses.