Trafic sur les routes : les bienfaits insoupçonnés du calendrier scolaire alterné

Mais depuis la rentrée scolaire 2022-2023, les choses ont changé. La réforme des rythmes scolaires, mise en place par la ministre de l’Enseignement obligatoire Caroline Désir côté francophone, a bouleversé le calendrier scolaire. Et implique désormais que les congés en Flandre ne coïncident plus forcément avec ceux en Belgique francophone.

Les congés scolaires francophones ne correspondent plus toujours avec ceux du nord du pays. ©IPM Graphics

Si certains citoyens installés dans une région mais dont les enfants sont scolarisés dans l’autre, pestent sur la situation, force est de constater que cette différenciation des rythmes scolaires a aussi ses avantages insoupçonnés. “Je viens de Wavre et habituellement, je bloque toujours dans les bouchons du Carrefour Léonard, commente un travailleur bruxellois. Mais depuis le début de la semaine, c’est complètement fluide. Je gagne un temps précieux.”

Dans les faits, huit semaines de vacances sont différenciées cette année – ce ne sera pas forcément le cas chaque année -, ce qui signifie une baisse de trafic considérable. Or, selon plusieurs études, une baisse de 10 % du trafic entraînerait une diminution de 40 % des embouteillages.

Les relevés de l’opérateur Tom Tom, spécialisé dans le guidage des automobilistes, confirment d’ailleurs la tendance observée : alors que le taux de congestion, aux heures de pointe, était proche de 35 % à Bruxelles (ce qui signifie qu’un même trajet mettait 35 % de temps en plus qu’à l’habitude), il n’était plus que 5 % ce lundi. Et de 3 % mardi. Mercredi à 8h, un trajet de 10 kilomètres à Bruxelles était même plus rapide de 18 secondes par rapport à la normale hors heures de pointe.

Au final, cette différenciation des rythmes scolaires, et donc des congés, confirme que ce ne sont pas les Bruxellois qui entraînent les problèmes de mobilité à Bruxelles mais bien les Wallons et les Flamands.

Un impact incertain sur la sécurité routière

Les accidents pourraient être moins nombreux. Mais aussi plus graves ©Natelhoff

À première vue, on pourrait déduire que le calendrier scolaire différencié, avec des congés différents, serait une bonne chose pour la sécurité routière. Moins de monde sur les routes, ce serait aussi moins de risques d’accidents. Une conclusion sans doute hâtive, estime l’Institut Vias. “Il est impossible de tirer des conclusions alors que ce n’est que la première année que les dates des congés sont différentes, estime Benoît Godart. Nous ne pourrons faire le bilan que dans quelques années, pour avoir suffisamment de données à disposition.”

Cela étant, le nombre d’accidents de la route pourrait en effet être moins élevé. Mais ces derniers pourraient être plus graves. “Plus il y a de monde sur la route, plus les risques d’accrochage peuvent être élevés. Mais quand vous êtes dans un embouteillage, l’accident se résume souvent à de la tôle froissée à basse vitesse. Quand la circulation est plus fluide et qu’il y a une circulation en accordéon, les risques d’accidents à grande vitesse sont plus importants. Avec des blessures corporelles qui peuvent être graves.”

A cela s’ajoute que si les Flamands sont en congé, les élèves wallons, eux, continuent à aller à l’école. “Dans les zones très fréquentées par les touristes flamands, cela peut être dangereux. Car il y aura plus de circulation à ces endroits alors que les enfants vont à pied ou à vélo à l’école. Les risques peuvent donc être supérieurs dans ces régions-là. Et l’inverse est également valable quand les Wallons, en congé, vont faire du tourisme en Flandre.”