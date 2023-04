Daerden chiffre à 8-9 milliards l'effort nécessaire pour les bâtiments scolaires en 20 ans

Le gouvernement francophone s'était déjà engagé en 2021 à consacrer un milliard d'euros pour rénover sur une période de dix ans les bâtiments scolaires, dont beaucoup sont dans un état de vétusté avancé en raison d'un sous-investissement chronique ces quatre dernières décennies.

Mais ce milliard ne suffira pas, a admis M. Daerden (PS), en parlant d'"urgence".

Il a rappelé que le plan de relance avait déjà permis de "mobiliser, avec l'effet de levier, un peu plus de 400 millions d'euros", dont les 269 millions d'euros alloués à la FWB dans le cadre du plan de relance et de résilience de l'UE. Un montant que M. Daerden a toutefois qualifié d'"insuffisant".

Le ministre a précisé que le gouvernement devrait approuver en troisième lecture le projet du milliard d'investissements de la part de la FWB, auquel s'ajouteront 500 millions d'euros fournis par les pouvoirs organisateurs des différents réseaux d'enseignement et les 400 millions du plan de relance.

"Cela veut dire deux milliards investis cette législature, en plus des investissements courants", à hauteur d'environ 200 millions par an, a-t-il souligné au lendemain de la diffusion de l'émission Investigation de la RTBF, qui a montré que la moitié des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie Bruxelles nécessitent des travaux et que 500 devraient être détruits.