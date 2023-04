"Il faut qu'on parle" revient sur l'exclusion de Lukaku : "L'arbitre n'a pas la moindre notion d'humanité"

Pour évoquer le premier sujet, Didier Lebbe, Délégué permanent CSC pour l'aviation, explique que le billet d'avion a moins augmenté que le panier de la ménagère. "Le billet d'avion pour Rome coûte 20 euros. Il faut se poser des questions. C'est presque moins cher que la pizza qu'on mange là-bas. C'est tout à fait ridicule."

Ensuite, sur le sujet de la dépression qui touche la jeunesse, le psychiatre Gérald Deschietere analyse plusieurs raisons au mal-être des jeunes. "Le Covid n'est pas le seul coupable. On doit évoquer une éco-anxiété latente chez les jeunes, la guerre en Ukraine et je pense qu'avec le temps, on devient de plus en plus fragile. Ce qui est une bonne chose. Les gens ressentent davantage de choses et que grâce à cela, les gens soient plus axés sur un esprit de solidarité, de s'intéresser à l'autre."

Pour terminer l'émission, "l'affaire Lukaku" a été abordée sur le plateau. Le Diable rouge a été sanctionné pour une célébration alors que de nombreux cris racistes, venant des supporters de la Juventus, n'ont toujours rien reçu. Philippe Godin, docteur en éducation physique, kinésithérapie et psychologie du sport, accepte la décision de l'arbitre mais ne la comprend pas. "Il applique un réglement, comme un bon petit soldat, mais il n'a pas la moindre notion d'humanité face à un problème récurrent et important."